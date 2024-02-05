https://crimea.ria.ru/20240205/krym-perevypolnil-plan-po-zhilischnomu-stroitelstvu-v-2023-godu-1134697135.html

Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году

Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году

Более миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму в прошлом году, что является рекордом с 2014 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T12:43

2024-02-05T12:43

2024-02-05T12:43

жилье

жилье в крыму

переселение из аварийного жилья

сергей аксенов

крым

новости крыма

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Более миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму в прошлом году, что является рекордом с 2014 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Это позволило в полном объеме достичь целевой показатель по увеличению объема жилищного строительства на 2023 год, который составлял 930 тысяч квадратных метров, подчеркнул глава региона.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. В том числе из почти двух миллионов квадратных метров аварийного жилья было расселено более 104 тысяч человек.По итогам 2022 года в Крыму объем введенного в эксплуатацию жилья составил 927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья – 705,5 тысячи, многоквартирного – 221,7 тысяч. До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантовКакие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья, сергей аксенов, крым, новости крыма, строительство