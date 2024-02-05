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Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году
Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году
Более миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму в прошлом году, что является рекордом с 2014 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T12:43
2024-02-05T12:43
жилье
жилье в крыму
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Более миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму в прошлом году, что является рекордом с 2014 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Это позволило в полном объеме достичь целевой показатель по увеличению объема жилищного строительства на 2023 год, который составлял 930 тысяч квадратных метров, подчеркнул глава региона.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. В том числе из почти двух миллионов квадратных метров аварийного жилья было расселено более 104 тысяч человек.По итогам 2022 года в Крыму объем введенного в эксплуатацию жилья составил 927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья – 705,5 тысячи, многоквартирного – 221,7 тысяч. До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантовКакие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
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жилье, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья, сергей аксенов, крым, новости крыма, строительство
Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году

Рекордный объем жилья ввели в эксплуатацию в Крыму в 2023 году – Аксенов

12:43 05.02.2024
 
© РИА Новости КрымСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Более миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму в прошлом году, что является рекордом с 2014 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"За период с января по декабрь 2023 года в Республике Крым введено 1,22 миллионов квадратных метров жилья, в том числе более 315 тысяч квадратных метров в многоквартирных жилых домах, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Это позволило в полном объеме достичь целевой показатель по увеличению объема жилищного строительства на 2023 год, который составлял 930 тысяч квадратных метров, подчеркнул глава региона.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. В том числе из почти двух миллионов квадратных метров аварийного жилья было расселено более 104 тысяч человек.
По итогам 2022 года в Крыму объем введенного в эксплуатацию жилья составил 927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья – 705,5 тысячи, многоквартирного – 221,7 тысяч. До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья.
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