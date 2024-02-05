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Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО
Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в СВО. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T11:03
2024-02-05T11:03
владимир путин (политик)
ипотека
ветераны сво
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в СВО. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Также поручением отменяются требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций, максимальный размер ипотечного кредита увеличивается до 9 млн рублей на вторичном рынке жилья, если площадь жилого помещения превышает 60 "квадратов".Срок исполнения поручения - 1 марта. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кабмин рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать Сколько россиян не могут оплачивать ипотекуЖилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать
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владимир путин (политик), ипотека, ветераны сво, новости, россия, помощь бойцам сво
Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

11:03 05.02.2024
 
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Владимир Путин встретился с доверенными лицами - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в СВО. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" изменений, предусматривающих распространение программы на граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших в связи с выполнением задач специальной военной операции", - говорится в документе.

Также поручением отменяются требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций, максимальный размер ипотечного кредита увеличивается до 9 млн рублей на вторичном рынке жилья, если площадь жилого помещения превышает 60 "квадратов".
Срок исполнения поручения - 1 марта. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кабмин рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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