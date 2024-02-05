https://crimea.ria.ru/20240205/dalnevostochnuyu-ipoteku-rasprostranyat-na-uchastnikov-svo-1134694465.html

Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО

Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в СВО. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T11:03

2024-02-05T11:03

2024-02-05T11:03

владимир путин (политик)

ипотека

ветераны сво

новости

россия

помощь бойцам сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591037_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_1f25df0528c0351c84c89e08f3646b49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации и членов семей погибших в СВО. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Также поручением отменяются требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций, максимальный размер ипотечного кредита увеличивается до 9 млн рублей на вторичном рынке жилья, если площадь жилого помещения превышает 60 "квадратов".Срок исполнения поручения - 1 марта. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кабмин рассмотрит возможность продления действия семейной ипотеки, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать Сколько россиян не могут оплачивать ипотекуЖилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ипотека, ветераны сво, новости, россия, помощь бойцам сво