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Сколько россиян не могут оплачивать ипотеку - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Сколько россиян не могут оплачивать ипотеку
Сколько россиян не могут оплачивать ипотеку - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Сколько россиян не могут оплачивать ипотеку
Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России не превышает одного процента. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T11:47
2024-02-04T11:47
радио "спутник в крыму"
ипотека
недвижимость
недвижимость в крыму
анатолий аксаков
экономика
мнения
россия
общество
долги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России не превышает одного процента. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.При этом он обратил внимание, что их количество постоянно увеличивается. По мнению эксперта, основная причина – это активная выдача ипотеки гражданам с высоким индексом закредитованности.Анатолий Аксаков отметил, что Банк России уже обратил на это внимание и ужесточил требования к выдаче ипотечных займов. В результате принятых мер тенденция по росту числа должников по ипотеке должна измениться в лучшую сторону уже ко второй половине этого года.Улучшению ситуации также будет способствовать сворачивание или закрытие программ льготной ипотеки, так как это должно несколько охладить рынок и способствовать снижению цен на жилье, добавил он.При этом ряд опрошенных РИА Новости Крым экспертов склоняются к мнению, что цены на недвижимость продолжат расти, несмотря на отмену части программ с государственной поддержкой. Это связано с тем, что семейная ипотека в том или ином формате сохранится, также продолжат действовать ИТ-ипотека, военная ипотека и еще ряд действующих программных продуктов.Кроме того, специалисты не исключают значительного скачка цен на недвижимость в Крыму после восстановления авиасообщения. Рост цен на крымское побережье будет значительным – в пределах 30-40%. В этой связи специалисты рекомендуют не откладывать приобретение жилья, несмотря на относительно высокую его стоимость и не самые комфортные условия ипотеки.По данным экспертов, кредитные организации в полтора раза увеличили объем погашений проблемных ипотечных займов путем продажи заложенных квартир. Так, за девять месяцев прошлого года значение превысило 28% от совокупного объема просроченной задолженности.За десять месяцев прошлого года банки взыскали более 17 млрд рублей с проблемных заемщиков путем реализации залоговой недвижимости, что в 1,52 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Доля погашенной таким образом задолженности по ипотеке составила 28% от всего объема просрочки или на один процентный пункт больше, чем в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на третьПочему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до летаКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году
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ипотека, недвижимость, недвижимость в крыму, анатолий аксаков, экономика, мнения, россия, общество, долги
Сколько россиян не могут оплачивать ипотеку

В России менее одного процента заемщиков имеют долги по ипотечным кредитам - Аксаков

11:47 04.02.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКошелек. Архивное фото.
Кошелек. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России не превышает одного процента. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Число заемщиков с просроченной задолженностью по ипотечным кредитам в России очень маленькое – меньше одного процента", – сказал Аксаков.
При этом он обратил внимание, что их количество постоянно увеличивается. По мнению эксперта, основная причина – это активная выдача ипотеки гражданам с высоким индексом закредитованности.
Анатолий Аксаков отметил, что Банк России уже обратил на это внимание и ужесточил требования к выдаче ипотечных займов. В результате принятых мер тенденция по росту числа должников по ипотеке должна измениться в лучшую сторону уже ко второй половине этого года.
Улучшению ситуации также будет способствовать сворачивание или закрытие программ льготной ипотеки, так как это должно несколько охладить рынок и способствовать снижению цен на жилье, добавил он.
При этом ряд опрошенных РИА Новости Крым экспертов склоняются к мнению, что цены на недвижимость продолжат расти, несмотря на отмену части программ с государственной поддержкой. Это связано с тем, что семейная ипотека в том или ином формате сохранится, также продолжат действовать ИТ-ипотека, военная ипотека и еще ряд действующих программных продуктов.
Кроме того, специалисты не исключают значительного скачка цен на недвижимость в Крыму после восстановления авиасообщения. Рост цен на крымское побережье будет значительным – в пределах 30-40%. В этой связи специалисты рекомендуют не откладывать приобретение жилья, несмотря на относительно высокую его стоимость и не самые комфортные условия ипотеки.
По данным экспертов, кредитные организации в полтора раза увеличили объем погашений проблемных ипотечных займов путем продажи заложенных квартир. Так, за девять месяцев прошлого года значение превысило 28% от совокупного объема просроченной задолженности.
За десять месяцев прошлого года банки взыскали более 17 млрд рублей с проблемных заемщиков путем реализации залоговой недвижимости, что в 1,52 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Доля погашенной таким образом задолженности по ипотеке составила 28% от всего объема просрочки или на один процентный пункт больше, чем в 2022 году.
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Радио "Спутник в Крыму"ИпотекаНедвижимостьНедвижимость в КрымуАнатолий АксаковЭкономикаМненияРоссияОбществоДолги
 
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