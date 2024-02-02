https://crimea.ria.ru/20240202/glavnoe-za-den-2-fevralya-1134658647.html
Главное за день: 2 февраля
Главное за день: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Главное за день: 2 февраля
Министр обороны Сергей Шойгу озвучил результаты высокоточных ударов ВС России и потери ВСУ за месяц. А президент страны Владимир Путин отметил, что российское... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T22:27
2024-02-02T22:27
2024-02-02T22:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил результаты высокоточных ударов ВС России и потери ВСУ за месяц. А президент страны Владимир Путин отметил, что российское ракетное вооружение в разы превосходит западные аналоги. Ударам украинских дронов снова подверглись приграничные области и новые регионы. А Международный суд ООН отказал Украине в рассмотрении претензий к России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.127 высокоточных ударов по объектам ВСУАрмия России в январе нанесла 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу."Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", – сказал он.По данным министра, за месяц ВСУ потеряли 23 тысячи боевиков и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП.Силы России улучшают положение по переднему краюБолее выгодные рубежи и позиции подразделения "Южной" группировки войск заняли на Донецком направлении. Здесь силами российских бойцов пресечены две атаки штурмовых групп боевиков и уничтожены западные образцы военной техники. На Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр". Всего за минувшие сутки боев ВСУ предприняли 10 попыток атаковать российские силы, в которых потеряли 795 военнослужащих.Ракетное вооружение РФ превосходит зарубежные аналогиНовейшее российское ракетное вооружение превосходит все зарубежные аналоги. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!""Наши ракетные вооружения всех превосходят, в том числе ракетная техника, включая дальнюю высокоточку", - заявил президент.По его словам, практически по всей номенклатуре и качество, и количество производимых вооружений обеспечивается очень высокими темпами. Кроме того, увеличено производство бронезащиты - в десять раз, обмундирование - в 2,5 раза.Удары ВСУ по мирным городамВ пятницу боевкики нанесли удары по Курской, Белгородской и Херсонской областям России.В селе Гуево Курской области при опадании снаряда в жилой дом пострадал местный житель, сообщил губернатор области Роман СтаровойтВ поселке Днепряны Херсонской области украинские боевики нанесли удар по жилому многоэтажному дому. Там полностью выгорела квартира, выбило окна и балконные рамы.В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ без света и газа остались жители пяти населенных пунктов.Суд ООН отказал УкраинеМеждународный суд ООН в пятницу решил не рассматривать основные претензии украинской стороны к России, связанные с применением Конвенции о геноциде. При этом суд постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины против России от 2022 года из-за спецоперации, однако не имеет компетенции на принятие решений по претензиям Киева об использовании Россией силы во время спецоперации, а также признании независимости ДНР и ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20240202/nato-boitsya-medvedev-obyasnil-masshtabnye-ucheniya-alyansa-u-granits-rossii-1134657127.html
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россия, новости сво, в мире, суд, оон, украина, обстрелы всу, новости, главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил результаты высокоточных ударов ВС России и потери ВСУ за месяц. А президент страны Владимир Путин отметил, что российское ракетное вооружение в разы превосходит западные аналоги. Ударам украинских дронов снова подверглись приграничные области и новые регионы. А Международный суд ООН отказал Украине в рассмотрении претензий к России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
127 высокоточных ударов по объектам ВСУ
Армия России в январе нанесла 127 ударов
высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу.
"Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", – сказал он.
По данным министра, за месяц ВСУ потеряли 23 тысячи боевиков
и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП.
Силы России улучшают положение по переднему краю
Более выгодные рубежи и позиции подразделения "Южной" группировки войск заняли на Донецком направлении. Здесь силами российских бойцов пресечены две атаки штурмовых групп боевиков и уничтожены западные образцы военной техники.
На Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр".
Всего за минувшие сутки боев ВСУ предприняли 10 попыток атаковать российские силы
, в которых потеряли 795 военнослужащих.
Ракетное вооружение РФ превосходит зарубежные аналоги
Новейшее российское ракетное вооружение превосходит все зарубежные аналоги
. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!"
"Наши ракетные вооружения всех превосходят, в том числе ракетная техника, включая дальнюю высокоточку", - заявил президент.
По его словам, практически по всей номенклатуре и качество, и количество производимых вооружений обеспечивается очень высокими темпами. Кроме того, увеличено производство бронезащиты - в десять раз, обмундирование - в 2,5 раза.
Удары ВСУ по мирным городам
В пятницу боевкики нанесли удары по Курской, Белгородской и Херсонской областям России.
В селе Гуево Курской области при опадании снаряда в жилой дом пострадал местный житель
, сообщил губернатор области Роман Старовойт
В поселке Днепряны Херсонской области украинские боевики нанесли удар по жилому многоэтажному дому
. Там полностью выгорела квартира, выбило окна и балконные рамы.
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ без света и газа остались
жители пяти населенных пунктов.
Суд ООН отказал Украине
Международный суд ООН в пятницу решил не рассматривать основные претензии украинской стороны к России, связанные с применением Конвенции о геноциде. При этом суд постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины против России от 2022 года из-за спецоперации, однако не имеет компетенции на принятие решений по претензиям Киева об использовании Россией силы во время спецоперации, а также признании независимости ДНР и ЛНР.
"В итоге на рассмотрении Суда остался только один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским "умельцам" и их западным покровителям: они "выстрелили себе в ногу", - говорится в заявлении МИД России.