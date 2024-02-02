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ВСУ за сутки потеряли 795 боевиков, технику и склады боеприпасов

ВСУ за сутки потеряли 795 боевиков, технику и склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 02.02.2024

ВСУ за сутки потеряли 795 боевиков, технику и склады боеприпасов

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции за минувшие сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ. Враг потерял 795 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T17:20

2024-02-02T17:20

2024-02-02T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции за минувшие сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ. Враг потерял 795 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Более выгодные рубежи и позиции подразделения "Южной" группировки войск заняли на Донецком направлении.Кроме того, на этом направлении в числе военной техники была поражена вражеская артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град", а также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении. При поддержке артиллерии они отразили три атаки противника, который потерял до 270-ти военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и орудие М119 производства США.Больше всего атак за сутки враг предпринял на Купянском направлении. В результате пяти безуспешных попыток наступления ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих.Еще 100 боевиков были уничтожены на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 55-ти военнослужащих."На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - уточнили в Минобороны РФ.Всего за первый месяц 2024 года ВСУ потеряли 23 тысячи боевиков и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП. Об этом заявил 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяц17 безуспешных атак: Украина потеряла более 800 боевиков за сутки

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