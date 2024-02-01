https://crimea.ria.ru/20240201/glavnye-novosti-kryma-1-fevralya-1134633296.html

Главные новости Крыма: 1 февраля

Главные новости Крыма: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Главные новости Крыма: 1 февраля

В Крыму за прошлый год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, ущерб составил около миллиарда рублей. Глава республики Аксенов... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T23:01

2024-02-01T23:01

2024-02-01T23:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, ущерб составил около миллиарда рублей. Глава республики Аксенов поручил до конца недели закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма. Кроме того, он поручил за две недели наладить работу общественного транспорта в Крыму. Инженер Службы технадзора Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятку. Журналисты РИА Новости Крым заглянули в Феодосийскую картинную галерею им. И.К. Айвазовского и узнали, что ждет посетителей после ее открытия.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ущерб на миллиардВ Крыму за 2023 год выявили почти полторы тысячи нарушений потребления электроэнергии, в том числе открытое воровство. В результате крупнейшему в республике поставщику ресурса - ГУП РК "Крымэнерго" - был нанесен ущерб почти на миллиард рублей. Нарушения фиксируют во время специальных рейдов и в процессе работы обычных контролеров, которые в плановом порядке обходят территории, снимая показания с приборов учета.Компенсации пострадавшим от штормаГлава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца недели уладить все спорные вопросы по выплате компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма. По его данным, заявления на предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей подали более 503 тысяч граждан. На сегодняшний день этот вид выплат назначен более 329,6 тысяч крымчан.Аксенов раскритиковал работу общественного транспортаПроблемы в работе общественного транспорта в муниципалитетах Крыма должны быть решены в течение двух недель, заявил Аксенов.Инженер Службы технадзора пойдет в суд за взяткуИнженер Службы технического надзора Крыма предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере 680 тысяч рублей. За эти деньги он собирался ускорить процесс подписания актов выполненного капремонта врачебных амбулаторий в Белогорском районе и в дальнейшем не проводить проверку фактических работ. В галерее Айвазовского накормят блюдами XIX векаФеодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте и удивит гостей не только обновленными залами и по-новому выстроенной экспозицией, но и необычными экскурсиями и даже угощениями по старинным рецептам семьи Айвазовских. Сотрудники музейного учреждения создали три совершенно новых экскурсии. Подробнее здесь >>

https://crimea.ria.ru/20240201/kakie-professii-vostrebovany-v-krymu-v-2024-godu-i-skolko-platyat-1134629158.html

https://crimea.ria.ru/20240201/aksenov-krayniy-srok-oformleniya-snt-v-krymu--mart-2024-goda-1134615853.html

https://crimea.ria.ru/20240201/v-krym-zapuskayut-dopolnitelnye-poezda-1134612875.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, сергей аксенов, компенсация ущерба, крым, общественный транспорт, галерея айвазовского в феодосии, иван айвазовский, культура, гуп рк "крымэнерго", закон и право