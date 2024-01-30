https://crimea.ria.ru/20240130/kto-ustranit-razrushenie-peshekhodnoy-zony-v-feodosii-1134564312.html

Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии

Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии

Разрушение в районе пляжа "Динамо" в Феодосии устранит собственник поврежденных объектов, администрация города держит вопрос на контроле. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T16:02

2024-01-30T16:02

2024-01-30T16:03

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрушение в районе пляжа "Динамо" в Феодосии устранит собственник поврежденных объектов, администрация города держит вопрос на контроле. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе феодосийской мэрии.Республиканской прокуратурой ранее была организована проверка по фактам частичного разрушения лестницы, забора и пешеходной зоны вблизи пляжа "Динамо" в городе Феодосии. Как уточнили в пресс-службе администрации города, разрушение участка произошло в результате ноябрьского шторма. Территория, о которой идет речь, находится в аренде, а поврежденные объекты - в частной собственности.Разрушенные стихией лестница, забор и пешеходный участок должны быть приведены в надлежащее состояние, как только позволят погодные условия.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сотен крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. В частности в Феодосийском регионе также произошло размытие берегоукрепительных сооружений, на пляжных территориях в разных частях всего феодосийского побережья - от Приморского до Курортного - есть размытия, пострадавшие нестационарные коммерческие объекты и поврежденные курортные элементы. Все это предстоит ремонтировать благоустроителям, сообщали ранее в городской мэрии.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвалаРеконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил учесть рискиКогда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки

https://crimea.ria.ru/20240119/bashnya-konstantina-v-feodosii-proekt-restavratsii-odobren---chto-dalshe-1134296020.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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