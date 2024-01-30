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Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии
Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии
Разрушение в районе пляжа "Динамо" в Феодосии устранит собственник поврежденных объектов, администрация города держит вопрос на контроле. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T16:02
2024-01-30T16:03
эксклюзивы риа новости крым
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феодосия
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
набережная
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрушение в районе пляжа "Динамо" в Феодосии устранит собственник поврежденных объектов, администрация города держит вопрос на контроле. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе феодосийской мэрии.Республиканской прокуратурой ранее была организована проверка по фактам частичного разрушения лестницы, забора и пешеходной зоны вблизи пляжа "Динамо" в городе Феодосии. Как уточнили в пресс-службе администрации города, разрушение участка произошло в результате ноябрьского шторма. Территория, о которой идет речь, находится в аренде, а поврежденные объекты - в частной собственности.Разрушенные стихией лестница, забор и пешеходный участок должны быть приведены в надлежащее состояние, как только позволят погодные условия.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сотен крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. В частности в Феодосийском регионе также произошло размытие берегоукрепительных сооружений, на пляжных территориях в разных частях всего феодосийского побережья - от Приморского до Курортного - есть размытия, пострадавшие нестационарные коммерческие объекты и поврежденные курортные элементы. Все это предстоит ремонтировать благоустроителям, сообщали ранее в городской мэрии.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвалаРеконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил учесть рискиКогда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки
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крым, феодосия, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, набережная, новости крыма
Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии

Разрушение в районе пляжа "Динамо" в Феодосии устранит собственник – мэрия

16:02 30.01.2024 (обновлено: 16:03 30.01.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура РК организовала проверку по фактам частичного разрушения лестницы, забора и пешеходной зоны в Феодосии
Прокуратура РК организовала проверку по фактам частичного разрушения лестницы, забора и пешеходной зоны в Феодосии
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрушение в районе пляжа "Динамо" в Феодосии устранит собственник поврежденных объектов, администрация города держит вопрос на контроле. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе феодосийской мэрии.
Республиканской прокуратурой ранее была организована проверка по фактам частичного разрушения лестницы, забора и пешеходной зоны вблизи пляжа "Динамо" в городе Феодосии.
Как уточнили в пресс-службе администрации города, разрушение участка произошло в результате ноябрьского шторма. Территория, о которой идет речь, находится в аренде, а поврежденные объекты - в частной собственности.
"Со стороны администрации собственнику направлено требование об ограничении доступа для обеспечения безопасности граждан. Администрация держит вопрос на контроле и находится с собственником в диалоге. Сам владелец также контролирует состояние поврежденных объектов. Однако в данный момент возможности провести работы нет, поскольку шторма продолжаются", - пояснили в администрации.
Разрушенные стихией лестница, забор и пешеходный участок должны быть приведены в надлежащее состояние, как только позволят погодные условия.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сотен крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. В частности в Феодосийском регионе также произошло размытие берегоукрепительных сооружений, на пляжных территориях в разных частях всего феодосийского побережья - от Приморского до Курортного - есть размытия, пострадавшие нестационарные коммерческие объекты и поврежденные курортные элементы. Все это предстоит ремонтировать благоустроителям, сообщали ранее в городской мэрии.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымФеодосияУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНабережнаяНовости Крыма
 
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