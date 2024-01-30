https://crimea.ria.ru/20240130/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-yanvarya-1134572252.html

Главные события и заявления дня: 30 января

Главные события и заявления дня: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Главные события и заявления дня: 30 января

Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T и почти 900 боевиков за сутки. Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T23:05

2024-01-30T23:05

2024-01-30T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T и почти 900 боевиков за сутки. Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО. Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского".Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой. В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымУспехи Армии РоссииРоссийские подразделения за минувшие сутки отразили шесть атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка почти 900 военнослужащих и 50 единиц вооружений и военной техники, в том числе шесть танков, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Также разбит склад горючего ВСУ и радиолокационная станция немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Производство ракет для ПВОПлан по производству управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем в два раза. Об этом во вторник заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. По данным ведомства, на Машиностроительном заводе имени Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук". На предприятии концерна "Алмаз Антей" Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер". Заявления ЛавроваРеальными авторами так называемой "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского являются англосаксы, которых выдает ее остервенелое отстаивание. Об этом 30 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины с участием представителей дипломатических миссий. Также он заявил, что поставляемое Украине западное оружие уже обнаружено в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также в секторе Газа. Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генералаКонфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным во многом наигранный. Слухи об отставке последнего нужны, чтобы "прощупать" мнение самих украинцев о возможной замене действующего лица в кресле лидера киевского режима. Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов. Золота ОлимпиадыВ командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине после вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась на третье место, сообщил Международный союз конькобежцев (ISU). Результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине аннулировали, что привело к изменению положения сборных в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию на это решение. В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионахРост заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю зарегистрирован в 48 регионах России, заболеваемость выросла почти на 5 процентов. Всего по стране зарегистрировано 978 тысяч случаев. Преобладающими остаются вирусы гриппа А (Н3N1) – 78,8%, на долю вирусов негриппозной этиологии приходится 52%. При этом коронавирусная статистика в России за неделю снизилась на 4,1%.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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