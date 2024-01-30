Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240130/armiya-rossii-unichtozhila-stantsiyu-nemetskogo-kompleksa-pvo-iris-t-1134558857.html
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ, а также радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T13:17
2024-01-30T13:19
министерство обороны рф
новости сво
пво
поставки западного оружия украине
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a6b6ebafb3a51fe710b4cbab6a131bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ, а также радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает Минобороны.Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM.Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 431 беспилотный летательный аппарат, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 847 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 042 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковОпорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении – Минобороны
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453839_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5a0b3e9341cdd64ae61b2f3be5f78739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, пво, поставки западного оружия украине, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон)
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T

Войска РФ уничтожили радиолокационную станцию ракетного комплекса IRIS-T и склад горючего

13:17 30.01.2024 (обновлено: 13:19 30.01.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ, а также радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в течение суток поражены: склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM.
Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской Херсонской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 431 беспилотный летательный аппарат, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 847 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 042 единицы специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУ
ВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиков
Опорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении – Минобороны
 
Министерство обороны РФНовости СВОПВОПоставки западного оружия УкраинеПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Шойгу заявил о двукратном увеличении плана по производству ракет для ПВО
14:52Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
14:17Россия обжалует лишение сборной страны золота в фигурном катании
14:07Более 30 новогодних елей из офисов высадили сотрудники РНКБ в Крыму
13:54В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы
13:49Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму
13:39Безуспешные атаки и сгоревшая техника: ВСУ потеряли почти 900 боевиков
13:30Выдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского"
13:17Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
13:07Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров
12:53Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
12:31Россию лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой
12:26Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
12:15ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму
11:54В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы
11:41Заболеваемость COVID-19: ситуация в Крыму и стране
11:08Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
10:47Уснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
10:31В Симферополе во вторник большое отключение света – адреса
10:22Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина
Лента новостейМолния