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Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ, а также радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T13:17
2024-01-30T13:17
2024-01-30T13:19
министерство обороны рф
новости сво
пво
поставки западного оружия украине
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ, а также радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает Минобороны.Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM.Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 431 беспилотный летательный аппарат, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 847 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 042 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковОпорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении – Минобороны
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, пво, поставки западного оружия украине, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон)
Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T
Войска РФ уничтожили радиолокационную станцию ракетного комплекса IRIS-T и склад горючего
13:17 30.01.2024 (обновлено: 13:19 30.01.2024)