https://crimea.ria.ru/20240130/armiya-rossii-unichtozhila-stantsiyu-nemetskogo-kompleksa-pvo-iris-t-1134558857.html

Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T

Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Армия России уничтожила станцию немецкого комплекса ПВО IRIS-T

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ, а также радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T13:17

2024-01-30T13:17

2024-01-30T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад горючего ВСУ, а также радиолокационную станцию немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает Минобороны.Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемую авиабомбу JDAM.Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 431 беспилотный летательный аппарат, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 847 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 042 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склады топлива и ракетного вооружения ВСУВСУ несут большие потери - в зоне СВО уничтожено еще 680 боевиковОпорные пункты ВСУ разбиты на Купянском направлении – Минобороны

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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