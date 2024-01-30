https://crimea.ria.ru/20240130/glavnye-novosti-kryma-30-yanvarya-1134568742.html

Главные новости Крыма: 30 января

Главные новости Крыма: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Главные новости Крыма: 30 января

Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму. Реки в Крыму взяты под усиленный... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T22:45

2024-01-30T22:45

2024-01-30T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму. Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков. В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы. Когда лучше покупать и продавать жилье в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольРоссийские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, украинский БПЛА сбит над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет. Земельный сговор в КрымуАдминистрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов. Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч рублей. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством. Реки на контроле МЧСВ Крыму будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов, сообщили во вторник в пресс-службе профильного ведомства. Выездной мониторинг проведут с 1 по 9 февраля в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах. Карантин в школахКарантин ввели в двух школах Ялты - №6 и №11 - из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения закрыты на десять дней, сообщил 30 января начальник департамента образования администрации города Ренард Кутковский. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ закрыты две группы в детских садах №9 и №6. Кутковский призвал родителей не отправлять детей с признаками заболевания в школы и детские сады, а руководителей школ и детсадов – строго соблюдать санэпиднормы и усилить меры профилактики. Жилье в КрымуНа рынке недвижимости Крыма наступил сезонный спад, однако рассчитывать на снижение цен не приходится. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен в сегменте новостроек, вторичная недвижимость также будет дорожать, но более сдержанно.

https://crimea.ria.ru/20240130/rezultat-uzhe-ne-vazhen-ekspert-obyasnil-smysl-atak-na-krym-1134564131.html

https://crimea.ria.ru/20240130/11-novykh-gazovykh-kotelnykh-postroyat-v-sevastopole-1134568414.html

https://crimea.ria.ru/20240130/kto-ustranit-razrushenie-peshekhodnoy-zony-v-feodosii-1134564312.html

https://crimea.ria.ru/20240130/na-arene-begemoty-i-verblyudy-v-simferopol-priekhal-tsirk-gii-eradze-1134569686.html

https://crimea.ria.ru/20240130/krymskaya-stolitsa-bez-sveta---gde-v-sredu-proydut-otklyucheniya-1134565614.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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