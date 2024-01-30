Главные новости Крыма: 30 января
Главные новости в Крыму 30 января
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму. Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков. В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы. Когда лучше покупать и продавать жилье в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака ВСУ на Севастополь
Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, украинский БПЛА сбит над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет.
Земельный сговор в Крыму
Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов. Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч рублей. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством.
Реки на контроле МЧС
В Крыму будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов, сообщили во вторник в пресс-службе профильного ведомства. Выездной мониторинг проведут с 1 по 9 февраля в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.
Карантин в школах
Карантин ввели в двух школах Ялты - №6 и №11 - из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения закрыты на десять дней, сообщил 30 января начальник департамента образования администрации города Ренард Кутковский. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ закрыты две группы в детских садах №9 и №6. Кутковский призвал родителей не отправлять детей с признаками заболевания в школы и детские сады, а руководителей школ и детсадов – строго соблюдать санэпиднормы и усилить меры профилактики.
Жилье в Крыму
На рынке недвижимости Крыма наступил сезонный спад, однако рассчитывать на снижение цен не приходится. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен в сегменте новостроек, вторичная недвижимость также будет дорожать, но более сдержанно.