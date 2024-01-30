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Главные новости Крыма: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Главные новости Крыма: 30 января
Главные новости Крыма: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Главные новости Крыма: 30 января
Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму. Реки в Крыму взяты под усиленный... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T22:45
2024-01-30T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму. Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков. В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы. Когда лучше покупать и продавать жилье в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольРоссийские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, украинский БПЛА сбит над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет. Земельный сговор в КрымуАдминистрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов. Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч рублей. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством. Реки на контроле МЧСВ Крыму будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов, сообщили во вторник в пресс-службе профильного ведомства. Выездной мониторинг проведут с 1 по 9 февраля в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах. Карантин в школахКарантин ввели в двух школах Ялты - №6 и №11 - из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения закрыты на десять дней, сообщил 30 января начальник департамента образования администрации города Ренард Кутковский. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ закрыты две группы в детских садах №9 и №6. Кутковский призвал родителей не отправлять детей с признаками заболевания в школы и детские сады, а руководителей школ и детсадов – строго соблюдать санэпиднормы и усилить меры профилактики. Жилье в КрымуНа рынке недвижимости Крыма наступил сезонный спад, однако рассчитывать на снижение цен не приходится. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен в сегменте новостроек, вторичная недвижимость также будет дорожать, но более сдержанно.
https://crimea.ria.ru/20240130/rezultat-uzhe-ne-vazhen-ekspert-obyasnil-smysl-atak-na-krym-1134564131.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя, образование в крыму и севастополе, здравоохранение в крыму и севастополе, культура
Главные новости Крыма: 30 января

Главные новости в Крыму 30 января

22:45 30.01.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму. Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков. В Крыму закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ еще две школы. Когда лучше покупать и продавать жилье в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Севастополь

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом 11 вражеских дронов. Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, украинский БПЛА сбит над акваторией в районе Бельбека, повреждения инфраструктуры нет.
ПВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
18:52Радио "Спутник в Крыму"
Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым

Земельный сговор в Крыму

Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов. Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч рублей. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством.
Модульные котельные
18:26
11 новых газовых котельных построят в Севастополе

Реки на контроле МЧС

В Крыму будут сформированы межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов, сообщили во вторник в пресс-службе профильного ведомства. Выездной мониторинг проведут с 1 по 9 февраля в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.
Прокуратура РК организовала проверку по фактам частичного разрушения лестницы, забора и пешеходной зоны в Феодосии
16:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто устранит разрушение пешеходной зоны в Феодосии

Карантин в школах

Карантин ввели в двух школах Ялты - №6 и №11 - из-за распространения ОРВИ и гриппа, образовательные учреждения закрыты на десять дней, сообщил 30 января начальник департамента образования администрации города Ренард Кутковский. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ закрыты две группы в детских садах №9 и №6. Кутковский призвал родителей не отправлять детей с признаками заболевания в школы и детские сады, а руководителей школ и детсадов – строго соблюдать санэпиднормы и усилить меры профилактики.
На арене бегемоты и верблюды: в Симферополь приехал волшебный цирк Гии Эрадзе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
20:17
На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео

Жилье в Крыму

На рынке недвижимости Крыма наступил сезонный спад, однако рассчитывать на снижение цен не приходится. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен в сегменте новостроек, вторичная недвижимость также будет дорожать, но более сдержанно.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
20:28
Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
 
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23:05Главные события и заявления дня: 30 января
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21:29ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
20:49Сбой в работе сайтов доменной зоны RU в России - что происходит
20:31Землетрясение в Таджикистане - что известно
20:28Крымская столица без света - где в среду пройдут отключения
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18:01В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 48 регионах
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