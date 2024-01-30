https://crimea.ria.ru/20240130/fas-vskryla-sgovor-po-arende-zemelnykh-uchastkov-v-krymu-1134555787.html

ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму

ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024

ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму

Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T12:15

2024-01-30T12:15

2024-01-30T12:23

фас (федеральная антимонопольная служба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов, сообщается на официальном сайте службы.Однако по указанному предприятием адресу в Калининграде находится другая организация, не имеющая никакого отношения к торгам, – медицинская клиника. Таким образом, подать документы на участие в аукционе было заведомо невозможно.Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч рублей. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством.Всем участникам было выдано предписание на расторжение договоров.В конце прошлого года в крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товарыФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц В Крыму подешевели продукты: обзор цен

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