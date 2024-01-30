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ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму
ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму
Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T12:15
2024-01-30T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов, сообщается на официальном сайте службы.Однако по указанному предприятием адресу в Калининграде находится другая организация, не имеющая никакого отношения к торгам, – медицинская клиника. Таким образом, подать документы на участие в аукционе было заведомо невозможно.Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч рублей. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством.Всем участникам было выдано предписание на расторжение договоров.В конце прошлого года в крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товарыФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц В Крыму подешевели продукты: обзор цен
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фас (федеральная антимонопольная служба), новости крыма, крым, калининградская область, калининград, оленевка, новости
ФАС вскрыла сговор по аренде земельных участков в Крыму

ФАС вскрыла в Крыму махинацию при проведении торгов по аренде земельных участков

12:15 30.01.2024 (обновлено: 12:23 30.01.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Администрация Оленевского сельского поселения сдала в аренду более 40 земельных участков через несуществующую фирму в Калининграде. Сотрудники Крымского межрегионального УФАС вскрыли махинацию при проведении торгов, сообщается на официальном сайте службы.

"В 2023 году администрация Оленевского сельского поселения и специализированная коммерческая организация проводили аукционы на право заключения договоров аренды 41 земельных участков. Антимонопольный орган установил, что с целью ограничения конкуренции в качестве места приема заявок и проведения аукциона было указано фактическое нахождение фирмы – Калининградская область. Способ подачи заявок – лично или через представителя", – говорится в сообщении.

Однако по указанному предприятием адресу в Калининграде находится другая организация, не имеющая никакого отношения к торгам, – медицинская клиника. Таким образом, подать документы на участие в аукционе было заведомо невозможно.

"В обход администрации предприятие провело торги, не имея полномочий на распоряжение земельными участками. По итогу заключены контракты", – добавили в УФАС.

Кроме того, в условиях аукциона содержалось требование о вознаграждении частной фирме-организатору торгов в размере 35 тысяч рублей. Сумма взыскивалась с победителей, что запрещено федеральным законодательством.

"Крымское межрегиональное УФАС России признало в действиях Администрации и указанной коммерческой организацией нарушение антимонопольного законодательства", – резюмируют в пресс-службе ведомства.

Всем участникам было выдано предписание на расторжение договоров.
В конце прошлого года в крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Новости КрымаКрымКалининградская областьКалининградОленевкаНовости
 
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