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Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью
Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T20:59
2024-01-29T20:59
2024-01-29T20:59
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Сразу несколько воздушных целей были сбиты российскими военными на подлете к поселку Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, в результате атаки есть повреждения: в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посекло автомобиль и забор. Подворовой обход территории продолжится завтра, в светлое время суток.Накануне в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. 25 января дрон противника сбросил взрывчатку на хутор в Белгородской области - погибла женщина. Несколькими днями ранее при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомДрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)
Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью - губернатор