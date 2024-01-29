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Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью
Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T20:59
2024-01-29T20:59
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Сразу несколько воздушных целей были сбиты российскими военными на подлете к поселку Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, в результате атаки есть повреждения: в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посекло автомобиль и забор. Подворовой обход территории продолжится завтра, в светлое время суток.Накануне в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. 25 января дрон противника сбросил взрывчатку на хутор в Белгородской области - погибла женщина. Несколькими днями ранее при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомДрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)
Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью - губернатор

20:59 29.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Сразу несколько воздушных целей были сбиты российскими военными на подлете к поселку Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, в результате атаки есть повреждения: в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посекло автомобиль и забор. Подворовой обход территории продолжится завтра, в светлое время суток.
Накануне в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. 25 января дрон противника сбросил взрывчатку на хутор в Белгородской области - погибла женщина. Несколькими днями ранее при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.
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Белгородская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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