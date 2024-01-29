https://crimea.ria.ru/20240129/neskolko-vozdushnykh-tseley-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134546483.html

Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью

Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T20:59

2024-01-29T20:59

2024-01-29T20:59

белгородская область

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Сразу несколько воздушных целей были сбиты российскими военными на подлете к поселку Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, в результате атаки есть повреждения: в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посекло автомобиль и забор. Подворовой обход территории продолжится завтра, в светлое время суток.Накануне в результате атаки украинского дрона-камикадзе по селу в Белгородской области пострадал рабочий. 25 января дрон противника сбросил взрывчатку на хутор в Белгородской области - погибла женщина. Несколькими днями ранее при падении и детонации дрона-камикадзе в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадал мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомДрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)