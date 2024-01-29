https://crimea.ria.ru/20240129/moroz-i-solntse---nedelnyy-prognoz-dlya-kryma-ot-fobos-1134487158.html

Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС

Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС

Новая неделя в Крыму начнется холодами и осадками, но к выходным погода будет комфортной и солнечной, воздух прогреется до +7…12 градусов. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T08:15

2024-01-29T08:15

2024-01-29T08:15

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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крымская погода

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму начнется холодами и осадками, но к выходным погода будет комфортной и солнечной, воздух прогреется до +7…12 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В ночь на вторник, по его словам, осадки прекратятся, температура составит 0…-5, днем -1…+4 градуса. Сухая, солнечная погода продолжится до конца недели. В среду ночная температура воздуха -1…-6, днем 0…+5. В четверг 0…-5 в ночные часы, +1…+6 в дневные. В пятницу -3…+2 ночью и +3…+8 в светлое время суток. К выходным станет совсем комфортно: по ночам не ниже 0…+5 градусов, днем можно рассчитывать на всплеск тепла до +7…12."Что касается осадков, за предстоящую семидневку больше всего их ожидается в прибрежной зоне, особенно в Севастополе, Ялте и Феодосии", - говорит эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для КрымаГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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