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Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС
Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС
Новая неделя в Крыму начнется холодами и осадками, но к выходным погода будет комфортной и солнечной, воздух прогреется до +7…12 градусов. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T08:15
2024-01-29T08:15
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму начнется холодами и осадками, но к выходным погода будет комфортной и солнечной, воздух прогреется до +7…12 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В ночь на вторник, по его словам, осадки прекратятся, температура составит 0…-5, днем -1…+4 градуса. Сухая, солнечная погода продолжится до конца недели. В среду ночная температура воздуха -1…-6, днем 0…+5. В четверг 0…-5 в ночные часы, +1…+6 в дневные. В пятницу -3…+2 ночью и +3…+8 в светлое время суток. К выходным станет совсем комфортно: по ночам не ниже 0…+5 градусов, днем можно рассчитывать на всплеск тепла до +7…12."Что касается осадков, за предстоящую семидневку больше всего их ожидается в прибрежной зоне, особенно в Севастополе, Ялте и Феодосии", - говорит эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуУраганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для КрымаГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым
Мороз и солнце - недельный прогноз для Крыма от ФОБОС

Неделя в Крыму начнется холодами и закончится комфортной солнечной погодой

08:15 29.01.2024
 
© РИА Новости КрымКрым.
Крым. - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму начнется холодами и осадками, но к выходным погода будет комфортной и солнечной, воздух прогреется до +7…12 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Следующая неделя стартует с тыловой части циклона. Сохранится пониженный температурный режим, ночью в понедельник до - 4, днем -2..+3. Короткие осадки в виде снега, мокрого снега, где-то может быть дождь", - прогнозирует Тишковец.
В ночь на вторник, по его словам, осадки прекратятся, температура составит 0…-5, днем -1…+4 градуса. Сухая, солнечная погода продолжится до конца недели. В среду ночная температура воздуха -1…-6, днем 0…+5. В четверг 0…-5 в ночные часы, +1…+6 в дневные. В пятницу -3…+2 ночью и +3…+8 в светлое время суток. К выходным станет совсем комфортно: по ночам не ниже 0…+5 градусов, днем можно рассчитывать на всплеск тепла до +7…12.
"Что касается осадков, за предстоящую семидневку больше всего их ожидается в прибрежной зоне, особенно в Севастополе, Ялте и Феодосии", - говорит эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаКрым
 
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