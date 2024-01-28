https://crimea.ria.ru/20240128/bespilotnik-vsu-sbit-v-nebe-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134519399.html
Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью
Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью
В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T17:58
2024-01-28T17:58
2024-01-28T17:59
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена в 16.00.28 января украинский беспилотник самолетного типа был также уничтожен силами ПВО в Брянской области. Накануне над Белгородчиной был сбит реактивный снаряд "Ураган", выпущенный ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20240124/vsu-udarili-dronami-po-zdaniyu-bolnitsy-v-novoy-kakhovke-1134437411.html
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, белгородская область, новости сво
Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью
В небе над Белгородской областью уничтожен беспилотник ВСУ самолетного типа – Минобороны
17:58 28.01.2024 (обновлено: 17:59 28.01.2024)