https://crimea.ria.ru/20240126/stroitelstvo-zavodov-po-pererabotke-musora-v-krymu-otstaet-ot-grafika-1134477802.html

Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика

Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика

Строительстве заводов по переработке коммунальных отходов должно вернуться в утвержденный график. Такое распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T16:19

2024-01-26T16:19

2024-01-26T16:19

сергей аксенов

строительство экотехнопарков в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Строительстве заводов по переработке коммунальных отходов должно вернуться в утвержденный график. Такое распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов.Строительство экотехнопарков ведется в Белогорском и Сакском районах. Их должны быть введены в эксплуатацию уже этим летом.Он также указал, что должно быть увеличено число рабочих и техники на строящихся объектах здравоохранения.Весной прошлого года в правительстве Крыма анонсировали строительство трех экотехнопарков на территории республики – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Изначально планировалось, что строительство парков завершится в 2023 году. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. По двум этим объектам подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор".Как сообщал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКОКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеКак новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, строительство экотехнопарков в крыму, новости крыма, крым, экология, белогорский район, сакский район, ленинский район