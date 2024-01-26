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Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика
Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика
Строительстве заводов по переработке коммунальных отходов должно вернуться в утвержденный график. Такое распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T16:19
2024-01-26T16:19
сергей аксенов
строительство экотехнопарков в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Строительстве заводов по переработке коммунальных отходов должно вернуться в утвержденный график. Такое распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов.Строительство экотехнопарков ведется в Белогорском и Сакском районах. Их должны быть введены в эксплуатацию уже этим летом.Он также указал, что должно быть увеличено число рабочих и техники на строящихся объектах здравоохранения.Весной прошлого года в правительстве Крыма анонсировали строительство трех экотехнопарков на территории республики – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Изначально планировалось, что строительство парков завершится в 2023 году. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. По двум этим объектам подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор".Как сообщал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны.Читайте также на РИА Новости Крым:Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКОКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионеКак новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым
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РИА Новости Крым
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353
60
сергей аксенов, строительство экотехнопарков в крыму, новости крыма, крым, экология, белогорский район, сакский район, ленинский район
Строительство заводов по переработке мусора в Крыму отстает от графика

Заводы по переработке мусора в Крыму должны достроить к лету – Аксенов

16:19 26.01.2024
 
© Минстрой КрымаМинстрой Крыма приступил к подготовке строительства двух экотехнопарков
Минстрой Крыма приступил к подготовке строительства двух экотехнопарков
© Минстрой Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Строительстве заводов по переработке коммунальных отходов должно вернуться в утвержденный график. Такое распоряжение дал глава Крыма Сергей Аксенов.
Строительство экотехнопарков ведется в Белогорском и Сакском районах. Их должны быть введены в эксплуатацию уже этим летом.

"Сейчас необходимо нарастить темп работ, ликвидировать все отклонения от графика", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Он также указал, что должно быть увеличено число рабочих и техники на строящихся объектах здравоохранения.
Весной прошлого года в правительстве Крыма анонсировали строительство трех экотехнопарков на территории республики – в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Изначально планировалось, что строительство парков завершится в 2023 году. Фактически работы в Белогорском и Сакском районах стартовали в марте 2023 года. По двум этим объектам подрядчиком также выступает "Российский экологический оператор".
Как сообщал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк, работа экотехнопарков позволит достичь 100% обработки и сортировки отходов и утилизировать ТКО почти до 62% в 2025 году, что вдвое сократит объем отходов, направляемых на полигоны.
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Сергей АксеновСтроительство экотехнопарков в КрымуНовости КрымаКрымЭкологияБелогорский районСакский районЛенинский район
 
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