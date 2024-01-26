https://crimea.ria.ru/20240126/prikhodilos-zhech-shnurki-pilot-o-spasenii-posle-katastrofy-v-afganistane-1134469783.html

Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане

Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане

Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане и в пятницу вернулся в Москву, рассказал журналистам о спасении и причинах авиакатастрофы. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T08:26

2024-01-26T08:26

2024-01-26T08:27

москва

афганистан

авиакатастрофа

общество

происшествия

новости

аэропорт внуково

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане и в пятницу вернулся в Москву, рассказал журналистам о спасении и причинах авиакатастрофы. Видео опубликовано РИА Новости.В пятницу утром самолет с выжившими в крушении самолета в Афганистане россиянами приземлился в аэропорту Внуково в Москве.Он отметил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы", однако экипаж сумел посадить воздушное судно на пике горы.Пилот также добавил, что вместе с другими выжившими в самолете членами экипажа он вызван в прокуратуру для дачи объяснений.По данным Следкома, среди приоритетных версий трагедии рассматривается отказ двигателей. Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан.СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в МосквуНайдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в АфганистанеВыжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, афганистан, авиакатастрофа, общество, происшествия, новости, аэропорт внуково