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Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане
Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане
Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане и в пятницу вернулся в Москву, рассказал журналистам о спасении и причинах авиакатастрофы. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T08:26
2024-01-26T08:27
москва
афганистан
авиакатастрофа
общество
происшествия
новости
аэропорт внуково
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане и в пятницу вернулся в Москву, рассказал журналистам о спасении и причинах авиакатастрофы. Видео опубликовано РИА Новости.В пятницу утром самолет с выжившими в крушении самолета в Афганистане россиянами приземлился в аэропорту Внуково в Москве.Он отметил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы", однако экипаж сумел посадить воздушное судно на пике горы.Пилот также добавил, что вместе с другими выжившими в самолете членами экипажа он вызван в прокуратуру для дачи объяснений.По данным Следкома, среди приоритетных версий трагедии рассматривается отказ двигателей. Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан.СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в МосквуНайдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в АфганистанеВыжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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москва, афганистан, авиакатастрофа, общество, происшествия, новости, аэропорт внуково
Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане

Выживший в авиакатастрофе в Афганистане пилот рассказал о спасении и причинах трагедии

08:26 26.01.2024 (обновлено: 08:27 26.01.2024)
 
© РИА НовостиПилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане
Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане и в пятницу вернулся в Москву, рассказал журналистам о спасении и причинах авиакатастрофы. Видео опубликовано РИА Новости.
В пятницу утром самолет с выжившими в крушении самолета в Афганистане россиянами приземлился в аэропорту Внуково в Москве.
"Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты 4 тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", - рассказал Грачев.
Он отметил, что причиной падения самолета стали "технические проблемы", однако экипаж сумел посадить воздушное судно на пике горы.
"В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы. Возникли технические проблемы, но сейчас на этот вопрос мы не можем ответить", - сказал Грачев.
Пилот также добавил, что вместе с другими выжившими в самолете членами экипажа он вызван в прокуратуру для дачи объяснений.
По данным Следкома, среди приоритетных версий трагедии рассматривается отказ двигателей. Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.
Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан.
СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.
Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести.
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МоскваАфганистанАвиакатастрофаОбществоПроисшествияНовостиАэропорт Внуково
 
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