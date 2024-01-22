https://crimea.ria.ru/20240122/naydeny-tela-dvukh-rossiyan-pogibshikh-pri-padenii-samoleta-v-afganistane-1134375266.html

Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане

Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане

Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T11:52

2024-01-22T11:52

2024-01-22T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан - их фотографии опубликовало афганское радио Hurriyat. Российский спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел погибших во вторник, 23 января, уточняют в агентстве.20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести. Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12В районе Индонезии разбился пассажирский BoeingСтало известно о судьбе экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, происшествия, авиакатастрофа, россия, новости, в мире, росавиация