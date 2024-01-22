Рейтинг@Mail.ru
Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240122/naydeny-tela-dvukh-rossiyan-pogibshikh-pri-padenii-samoleta-v-afganistane-1134375266.html
Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане
Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане
Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T11:52
2024-01-22T11:52
афганистан
происшествия
авиакатастрофа
россия
новости
в мире
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131928073_0:98:1252:802_1920x0_80_0_0_d42ec547c2ec07f53dbc8eb8b4733248.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан - их фотографии опубликовало афганское радио Hurriyat. Российский спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел погибших во вторник, 23 января, уточняют в агентстве.20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести. Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12В районе Индонезии разбился пассажирский BoeingСтало известно о судьбе экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26
афганистан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131928073_26:0:1226:900_1920x0_80_0_0_2de1905e3d56e98c8a4bccdf9a067cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, происшествия, авиакатастрофа, россия, новости, в мире, росавиация
Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане

Двое россиян из упавшего в Афганистане самолета FALCON погибли

11:52 22.01.2024
 
© РИА НовостиАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
"Двое российских пассажиров погибли", - сказал собеседник агентства.
Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан - их фотографии опубликовало афганское радио Hurriyat. Российский спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел погибших во вторник, 23 января, уточняют в агентстве.
20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.
СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.
Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Иркутской области разбился Ан-12
В районе Индонезии разбился пассажирский Boeing
Стало известно о судьбе экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26
 
АфганистанПроисшествияАвиакатастрофаРоссияНовостиВ миреРосавиация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Женщину эвакуировали с Ангарского перевала после зимних катаний
14:07Может ли Трамп выбыть из президентской гонки США – эксперт
13:49В Большой Ялте на два дня могут возникнуть перебои с водой
13:39Устранение паводка в Севастополе: сколько домов остаются подтопленными
13:21Как будут работать детсады в Севастополе во время внеплановых выходных
13:02В Крыму сгорели два дома - жильцов эвакуировали
12:34В Севастополе объявили два выходных дня из-за проблем с подачей воды
12:22В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей
12:14Mercedes сбил подростка в Симферополе: возбуждено уголовное дело
12:06В Крыму машина с детьми съехала в кювет из-за гололеда
11:52Найдены тела двух россиян, погибших при падении самолета в Афганистане
11:41Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко
11:29Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине
11:02За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий
10:53Волны и ветер: обстановка на Керченской переправе в понедельник
10:44У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин
10:17Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами
09:37Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны
09:22Умер актер и сценарист "Джентельмен-шоу" Евгений Хаит
09:08Перевалы и дороги Крыма свободны для проезда
Лента новостейМолния