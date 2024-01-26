https://crimea.ria.ru/20240126/samolet-s-vyzhivshimi-v-aviakatastrofe-v-afganistane-priletel-v-moskvu-1134469294.html

Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву

Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву

Выжившие в крушении самолета в Афганистане россияне прилетели в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T06:48

2024-01-26T06:48

2024-01-26T06:48

афганистан

происшествия

авиакатастрофа

аэропорт внуково

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Выжившие в крушении самолета в Афганистане россияне прилетели в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что рейс из Дубая приземлился в Москве в 6:30. На его борту должны быть два пилота и два медика, выжившие в авиакатастрофе.20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан.СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, происшествия, авиакатастрофа, аэропорт внуково, москва, общество, новости