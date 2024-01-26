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Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву
Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву
Выжившие в крушении самолета в Афганистане россияне прилетели в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T06:48
2024-01-26T06:48
афганистан
происшествия
авиакатастрофа
аэропорт внуково
москва
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Выжившие в крушении самолета в Афганистане россияне прилетели в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что рейс из Дубая приземлился в Москве в 6:30. На его борту должны быть два пилота и два медика, выжившие в авиакатастрофе.20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан.СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести.
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РИА Новости Крым
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96
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афганистан, происшествия, авиакатастрофа, аэропорт внуково, москва, общество, новости
Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву

Самолет доставил в Москву четырех выживших в авиакатастрофе в Афганистане россиян

06:48 26.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСамолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Выжившие в крушении самолета в Афганистане россияне прилетели в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что рейс из Дубая приземлился в Москве в 6:30. На его борту должны быть два пилота и два медика, выжившие в авиакатастрофе.
20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.
Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли. Их тела доставят в Россию спецрейсом из Кабула. Четыре человека, которым удалось выжить после крушения, утром 22 января были доставлены в районный центр провинции Бадахшан.
СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.
Как стало известно, после крушения выжили четыре находящихся на борту человека. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России. Они получили травмы различной степени тяжести.
 
АфганистанПроисшествияАвиакатастрофаАэропорт ВнуковоМоскваОбществоНовости
 
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