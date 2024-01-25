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Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт
Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт
В Феодосии открыли проезд по Симферопольскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T19:01
2024-01-25T19:01
2024-01-25T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии открыли проезд по Симферопольскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города.Общественный транспорт возобновляет привычный маршрут движения с 19 часов 25 января.В администрации уточнили, что участок Симферопольского шоссе, где проводилась врезка и противоаварийные работы, еще не имеет асфальтового покрытия, в связи с чем он огражден.Об ограничении проезда по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе власти города сообщили 19 января.В тот же день в связи с активизацией оползня было закрыто движение по дороге Алушта – Рабочий уголок. На участке произошло разрушение дорожного покрытия и подпорной стены.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуКогда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали срокиКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы
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феодосия, новости крыма, крым, ремонт дорог, транспорт
Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт
В Феодосии открыт проезд по Симферопольскому шоссе
19:01 25.01.2024 (обновлено: 19:02 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии открыли проезд по Симферопольскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с досрочным завершением работ по прокладке нового участка коллектора, сегодня, 25 января, открыт проезд транспорта на ранее закрытом участке дороги по Симферопольскому шоссе", – сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Общественный транспорт возобновляет привычный маршрут движения с 19 часов 25 января.
В администрации уточнили, что участок Симферопольского шоссе, где проводилась врезка и противоаварийные работы, еще не имеет асфальтового покрытия, в связи с чем он огражден.
"Просим водителей быть внимательными и соблюдать осторожность при проезде этого участка дороги. Укладку асфальта на этом участке планируется выполнить до 28 января", – уточнили в ведомстве.
Об ограничении проезда по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе власти города сообщили
19 января.
В тот же день в связи с активизацией оползня было закрыто движение
по дороге Алушта – Рабочий уголок. На участке произошло разрушение дорожного покрытия и подпорной стены.
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