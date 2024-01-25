https://crimea.ria.ru/20240125/proezd-po-simferopolskomu-shosse-v-feodosii-otkryt-1134462153.html

Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт

Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт

В Феодосии открыли проезд по Симферопольскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T19:01

2024-01-25T19:01

2024-01-25T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии открыли проезд по Симферопольскому шоссе. Об этом сообщили в администрации города.Общественный транспорт возобновляет привычный маршрут движения с 19 часов 25 января.В администрации уточнили, что участок Симферопольского шоссе, где проводилась врезка и противоаварийные работы, еще не имеет асфальтового покрытия, в связи с чем он огражден.Об ограничении проезда по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе власти города сообщили 19 января.В тот же день в связи с активизацией оползня было закрыто движение по дороге Алушта – Рабочий уголок. На участке произошло разрушение дорожного покрытия и подпорной стены.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуКогда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали срокиКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, крым, ремонт дорог, транспорт