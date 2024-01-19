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В Феодосии на неделю закроют Симферопольское шоссе – схема объезда
В Феодосии на неделю закроют Симферопольское шоссе – схема объезда - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Феодосии на неделю закроют Симферопольское шоссе – схема объезда
В Феодосии на восемь дней ограничили проезд по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T20:25
2024-01-19T20:25
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ФЕОДОСИЯ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на восемь дней ограничили проезд по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городской администрации. Отмечается, что ограничение проезда транспорта будет действовать с 6:00 20 января до 6:00 28 января.Объезд аварийного участка, в том числе и для общественного транспорта, организуют по близлежащим улицам. Автобусы не будут высаживать пассажиров на трех городских остановках, предупредили в администрации.В связи с изменением маршрутов могут возникнуть сбои в работе общественного транспорта, власти города принесли извинения за временные неудобства.В пятницу в связи с активизацией оползня закрыто движение по дороге Алушта – Рабочий уголок. На участке произошло разрушение дорожного покрытия и подпорной стены.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стенаКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводыВода ушла: на трассе Симферополь – Евпатория устранили подтопление
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В Феодосии на неделю закроют Симферопольское шоссе – схема объезда
В Феодосии на неделю закрывают проезд по Симферопольскому шоссе из-за ремонта канализации
ФЕОДОСИЯ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на восемь дней ограничили проезд по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городской администрации.
Отмечается, что ограничение проезда транспорта будет действовать с 6:00 20 января до 6:00 28 января.
"В связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка самотечного канализационного коллектора диаметром 600 мм по Симферопольскому шоссе будет временно ограничено движение автотранспорта на участке от перекрестка с ул. Крымской (район техникума) до перекрестка с ул. Анюнаса (район магазина "Горный") с 6 часов 20 января до 6 часов 28 января", - говорится в сообщении.
Объезд аварийного участка, в том числе и для общественного транспорта, организуют по близлежащим улицам. Автобусы не будут высаживать пассажиров на трех городских остановках, предупредили в администрации.
"Объезд перекрытого участка Симферопольского шоссе будет организован по ул. Крымской - ул. Гарнаева - Керченскому шоссе, в том числе и общественным транспортом, следующим по маршрутам 1, 1а, 1б, 3, 4а, 13, 101, 102, 107, 20 и 20а. Просим пассажиров учесть данное изменение — не будут работать остановки "Интернат", "Магазин "Горный", "Фабрика игрушек", - предупредили в администрации.
В связи с изменением маршрутов могут возникнуть сбои в работе общественного транспорта, власти города принесли извинения за временные неудобства.
В пятницу в связи с активизацией оползня закрыто движение
по дороге Алушта – Рабочий уголок. На участке произошло разрушение дорожного покрытия и подпорной стены.
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