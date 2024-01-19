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В Феодосии на неделю закроют Симферопольское шоссе – схема объезда

В Феодосии на неделю закроют Симферопольское шоссе – схема объезда - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Феодосии на неделю закроют Симферопольское шоссе – схема объезда

В Феодосии на восемь дней ограничили проезд по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T20:25

2024-01-19T20:25

2024-01-19T20:25

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ФЕОДОСИЯ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на восемь дней ограничили проезд по Симферопольскому шоссе из-за аварийных работ на канализационном коллекторе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городской администрации. Отмечается, что ограничение проезда транспорта будет действовать с 6:00 20 января до 6:00 28 января.Объезд аварийного участка, в том числе и для общественного транспорта, организуют по близлежащим улицам. Автобусы не будут высаживать пассажиров на трех городских остановках, предупредили в администрации.В связи с изменением маршрутов могут возникнуть сбои в работе общественного транспорта, власти города принесли извинения за временные неудобства.В пятницу в связи с активизацией оползня закрыто движение по дороге Алушта – Рабочий уголок. На участке произошло разрушение дорожного покрытия и подпорной стены.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стенаКогда в Крыму построят новые дороги и заменят водоводыВода ушла: на трассе Симферополь – Евпатория устранили подтопление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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