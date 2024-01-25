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Главные новости Крыма: 25 января

Главные новости Крыма: 25 января - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Главные новости Крыма: 25 января

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T22:06

2024-01-25T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два дня. Из горящего многоквартирного дома в Севастополе эвакуированы 26 человек. Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов. В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России". О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.С целью обеспечения безопасностиУказом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью. Соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики. Решение принято с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории полуострова.Повышение уровня воды в реках КрымаНа реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды, предупредили в республиканском главке МЧС. Севастополь готовится к возможным подтоплениям. Вечером в городе-герое из-за ухудшения погодных условий была остановлена работа морского пассажирского транспорта.Пожар в многоэтажке Севастополя: жильцов спаслиНа пятом этаже жилого дома по улице Лизы Чайкиной в Севастополе в четверг в 19:46 вспыхнул пожар. 26 жильцов, в том числе один ребенок, были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Крымские чиновники будут наказаны за обман в отчетахСергей Аксенов обещал наказать чиновников за обман в отчетах о несделанном ремонте подъездов. Глава республики заявил, что чиновники "продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах". По его словам, неисполнение поручений по ремонту подъездов многоквартирных домов было выявлено в Бахчисарайском районе и Ялте.Огонь главного семейного очага "Сердце России" доставлен в КрымСупруги из Крыма Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли на полуостров лампаду главного семейного очага. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.

https://crimea.ria.ru/20240125/komu-peredat-pomeschenie-sevastopolskogo-akvariuma-reshat-na-torgakh-1134459326.html

https://crimea.ria.ru/20240125/zhitelya-kryma-prigovorili-k-9-godam-kolonii-za-pokushenie-na-gosizmenu-1134451891.html

https://crimea.ria.ru/20240125/smertelnoe-dtp-v-krymu-legkovoy-avtomobil-vyletel-pod-gruzovik-1134452978.html

https://crimea.ria.ru/20240125/aksenov-raskritikoval-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-simferopole--1134452502.html

https://crimea.ria.ru/20240125/kakie-lgoty-na-podklyuchenie-gaza-deystvuyut-v-krymu-1134452352.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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