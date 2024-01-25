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Главные новости Крыма: 25 января - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Главные новости Крыма: 25 января
Главные новости Крыма: 25 января - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Главные новости Крыма: 25 января
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T22:06
2024-01-25T22:42
главное за день
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сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
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реки крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два дня. Из горящего многоквартирного дома в Севастополе эвакуированы 26 человек. Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов. В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России". О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.С целью обеспечения безопасностиУказом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью. Соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики. Решение принято с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории полуострова.Повышение уровня воды в реках КрымаНа реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды, предупредили в республиканском главке МЧС. Севастополь готовится к возможным подтоплениям. Вечером в городе-герое из-за ухудшения погодных условий была остановлена работа морского пассажирского транспорта.Пожар в многоэтажке Севастополя: жильцов спаслиНа пятом этаже жилого дома по улице Лизы Чайкиной в Севастополе в четверг в 19:46 вспыхнул пожар. 26 жильцов, в том числе один ребенок, были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Крымские чиновники будут наказаны за обман в отчетахСергей Аксенов обещал наказать чиновников за обман в отчетах о несделанном ремонте подъездов. Глава республики заявил, что чиновники "продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах". По его словам, неисполнение поручений по ремонту подъездов многоквартирных домов было выявлено в Бахчисарайском районе и Ялте.Огонь главного семейного очага "Сердце России" доставлен в КрымСупруги из Крыма Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли на полуостров лампаду главного семейного очага. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.
https://crimea.ria.ru/20240125/komu-peredat-pomeschenie-sevastopolskogo-akvariuma-reshat-na-torgakh-1134459326.html
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главное за день, новости крыма, сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, херсонская область, реки крыма, севастополь, происшествия, пожар, ялта, бахчисарайский район, всероссийский семейный форум "родные – любимые", "сердце россии"
Главные новости Крыма: 25 января

Главные новости Крыма за 25 января

22:06 25.01.2024 (обновлено: 22:42 25.01.2024)
 
© РИА Новости КрымСемья Кузнецовых привезла в Крым огонь семейного очага "Сердце России"
Семья Кузнецовых привезла в Крым огонь семейного очага Сердце России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два дня. Из горящего многоквартирного дома в Севастополе эвакуированы 26 человек. Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов. В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

С целью обеспечения безопасности

Указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью. Соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики. Решение принято с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории полуострова.
ФИЦ ИнБЮМ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Повышение уровня воды в реках Крыма

На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды, предупредили в республиканском главке МЧС. Севастополь готовится к возможным подтоплениям. Вечером в городе-герое из-за ухудшения погодных условий была остановлена работа морского пассажирского транспорта.
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Пожар в многоэтажке Севастополя: жильцов спасли

На пятом этаже жилого дома по улице Лизы Чайкиной в Севастополе в четверг в 19:46 вспыхнул пожар. 26 жильцов, в том числе один ребенок, были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Вчера, 12:40
Смертельное ДТП в Крыму: легковой автомобиль вылетел под грузовик

Крымские чиновники будут наказаны за обман в отчетах

Сергей Аксенов обещал наказать чиновников за обман в отчетах о несделанном ремонте подъездов. Глава республики заявил, что чиновники "продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах". По его словам, неисполнение поручений по ремонту подъездов многоквартирных домов было выявлено в Бахчисарайском районе и Ялте.
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Вчера, 12:27
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Огонь главного семейного очага "Сердце России" доставлен в Крым

Супруги из Крыма Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли на полуостров лампаду главного семейного очага. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.
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Вчера, 13:29Радио "Спутник в Крыму"
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Главное за деньНовости КрымаСергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяХерсонская областьРеки КрымаСевастопольПроисшествияПожарЯлтаБахчисарайский районВсероссийский семейный форум "Родные – Любимые""Сердце России"
 
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