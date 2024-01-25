Главные новости Крыма: 25 января
Главные новости Крыма за 25 января
22:06 25.01.2024 (обновлено: 22:42 25.01.2024)
© РИА Новости КрымСемья Кузнецовых привезла в Крым огонь семейного очага "Сердце России"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. На реках Крыма возможен подъем уровня воды в ближайшие два дня. Из горящего многоквартирного дома в Севастополе эвакуированы 26 человек. Чиновники Ялты и Бахчисарайского района Крыма будут наказаны за обман в отчетах о проведении ремонта подъездов. В Крым привезли огонь главного семейного очага "Сердце России".
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С целью обеспечения безопасности
Указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью. Соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики. Решение принято с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории полуострова.
Повышение уровня воды в реках Крыма
На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды, предупредили в республиканском главке МЧС. Севастополь готовится к возможным подтоплениям. Вечером в городе-герое из-за ухудшения погодных условий была остановлена работа морского пассажирского транспорта.
Пожар в многоэтажке Севастополя: жильцов спасли
На пятом этаже жилого дома по улице Лизы Чайкиной в Севастополе в четверг в 19:46 вспыхнул пожар. 26 жильцов, в том числе один ребенок, были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Крымские чиновники будут наказаны за обман в отчетах
Сергей Аксенов обещал наказать чиновников за обман в отчетах о несделанном ремонте подъездов. Глава республики заявил, что чиновники "продолжают предоставлять недостоверную информацию в отчетах". По его словам, неисполнение поручений по ремонту подъездов многоквартирных домов было выявлено в Бахчисарайском районе и Ялте.
Огонь главного семейного очага "Сердце России" доставлен в Крым
Супруги из Крыма Кузнецовы, которым выпала честь зажечь огонь семейного очага "Сердце России" на Всероссийском форуме "Родные – Любимые" в Москве, привезли на полуостров лампаду главного семейного очага. Торжественная церемония встречи состоялась в четверг на железнодорожном вокзале Симферополя.