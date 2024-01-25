На Севастополь движется накатная волна: морской транспорт останавливают
В Севастополе останавливают работу морского пассажирского транспорта
17:41 25.01.2024 (обновлено: 17:44 25.01.2024)
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды останавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Уважаемые пассажиры! Из-за ухудшения погодных условий (накатная волна запада) в 18:00 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", – говорится в сообщении.
На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений.
Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.
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