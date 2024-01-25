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На Севастополь движется накатная волна: морской транспорт останавливают

На Севастополь движется накатная волна: морской транспорт останавливают - РИА Новости Крым, 25.01.2024

На Севастополь движется накатная волна: морской транспорт останавливают

В Севастополе из-за непогоды останавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T17:41

2024-01-25T17:41

2024-01-25T17:44

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды останавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений.Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный шторм идет на КрымУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – властиПодтопленный Севастополь: как спасают дома и животных

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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