Рейтинг@Mail.ru
СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240121/sk-rf-vse-prichastnye-k-obstrelu-rynka-v-donetske-dolzhny-byt-ustanovleny-1134370665.html
СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены
СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены - РИА Новости Крым, 21.01.2024
СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены
Все причастные к обстрелу рынка в Кировском районе Донецка должны быть установлены. Такое поручение дал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T23:18
2024-01-21T23:18
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
общество
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Все причастные к обстрелу рынка в Кировском районе Донецка должны быть установлены. Такое поручение дал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.Установлению подлежат также лица, которые отдавали преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.Уточняется, что о происшествии оперативно было доложено председателю Следственного комитета России.В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик в воскресенье 21 января погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка после сброса боеприпаса с беспилотника был ранен водитель ремонтной бригады. В этом же районе под обстрелом погиб мужчина 1979 г.р., ранен мужчина 1957 г.р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали еще три местных жителя.Всего за день в Донецкой Народной Республике погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона.Обстрел мирных граждан осудили в руководстве Крыма и других регионов страны. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html
https://crimea.ria.ru/20240121/v-oon-strogo-osudili-udar-vsu-po-rynku-v-donetske-gde-pogibli-27-chelovek-1134369597.html
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены

СК РФ установит всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

23:18 21.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Все причастные к обстрелу рынка в Кировском районе Донецка должны быть установлены. Такое поручение дал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.
"Председатель Следственного комитета России поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела территории рынка в Донецке, в результате которого погибли и пострадали мирные граждане, установить всех причастных к преступлению лиц", - сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
Установлению подлежат также лица, которые отдавали преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.
Уточняется, что о происшествии оперативно было доложено председателю Следственного комитета России.
В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик в воскресенье 21 января погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
Свечи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Вчера, 19:11
Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка после сброса боеприпаса с беспилотника был ранен водитель ремонтной бригады. В этом же районе под обстрелом погиб мужчина 1979 г.р., ранен мужчина 1957 г.р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали еще три местных жителя.
Всего за день в Донецкой Народной Республике погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона.
Обстрел мирных граждан осудили в руководстве Крыма и других регионов страны. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
Антониу Гутерриш
Вчера, 22:01
В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек
 
Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму снег и гололед: прогноз погоды на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
23:18СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены
22:45Главное за день: 21 января
22:20В Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности
22:01В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек
21:45В Симферополе в начале следующей недели отключат свет: список адресов
21:33Почему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до лета
21:02Число жертв удара ВСУ по рынку Донецка увеличилось до 27 человек
20:51Почему возникает алкогольная зависимость и как спастись
20:41Последствия паводка в Севастополе ликвидированы – МЧС
20:31Температурные качели: прогноз погоды в Крыму на неделю
20:18Обесточены четыре района Херсонской области – названа причина
20:07В Симферополе микроавтобус сбил подростка на пешеходном переходе
19:39Днем траура в Донецкой Народной Республике объявлен 22 января
19:11Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
18:48Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
18:43В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
18:25"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
18:10Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
Лента новостейМолния