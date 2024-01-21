https://crimea.ria.ru/20240121/sk-rf-vse-prichastnye-k-obstrelu-rynka-v-donetske-dolzhny-byt-ustanovleny-1134370665.html

СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены

СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены - РИА Новости Крым, 21.01.2024

СК РФ: все причастные к обстрелу рынка в Донецке должны быть установлены

Все причастные к обстрелу рынка в Кировском районе Донецка должны быть установлены. Такое поручение дал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T23:18

2024-01-21T23:18

2024-01-21T23:18

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

донецк

донецкая народная республика (днр)

происшествия

общество

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Все причастные к обстрелу рынка в Кировском районе Донецка должны быть установлены. Такое поручение дал председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.Установлению подлежат также лица, которые отдавали преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.Уточняется, что о происшествии оперативно было доложено председателю Следственного комитета России.В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик в воскресенье 21 января погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка после сброса боеприпаса с беспилотника был ранен водитель ремонтной бригады. В этом же районе под обстрелом погиб мужчина 1979 г.р., ранен мужчина 1957 г.р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали еще три местных жителя.Всего за день в Донецкой Народной Республике погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона.Обстрел мирных граждан осудили в руководстве Крыма и других регионов страны. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html

https://crimea.ria.ru/20240121/v-oon-strogo-osudili-udar-vsu-po-rynku-v-donetske-gde-pogibli-27-chelovek-1134369597.html

донецк

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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу