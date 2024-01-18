https://crimea.ria.ru/20240118/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1134287926.html

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.01.2024

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В пятницу на реках Южнобережья и северного предгорья Крыма ожидается подъем уровня воды. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T13:40

2024-01-18T13:40

2024-01-18T13:41

крым

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

общество

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

юбк

бахчисарайский район

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122678636_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d77b01017eefaffa6234c30a8bb8e535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В пятницу на реках Южнобережья и северного предгорья Крыма ожидается подъем уровня воды. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.В МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждения и гибели сельскохозяйственных растений.Жителям регионов рекомендуют по возможности покинуть территории, которые могут оказаться подтопленными, не находиться вблизи русел рек, даже пересохших.Штормовое предупреждение в связи с дождями, мокрым снегом, гололедом и усилением ветра до 25 метров в секунду объявлено в Крыму на 19 и 20 января.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧСВ Севастополе подтоплены дома и участки – эвакуированы два человекаПоселку под Керчью угрожает подтопление

крым

юбк

бахчисарайский район

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, общество, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, юбк, бахчисарайский район, севастополь