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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.01.2024
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
В пятницу на реках Южнобережья и северного предгорья Крыма ожидается подъем уровня воды. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T13:40
2024-01-18T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В пятницу на реках Южнобережья и северного предгорья Крыма ожидается подъем уровня воды. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.В МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждения и гибели сельскохозяйственных растений.Жителям регионов рекомендуют по возможности покинуть территории, которые могут оказаться подтопленными, не находиться вблизи русел рек, даже пересохших.Штормовое предупреждение в связи с дождями, мокрым снегом, гололедом и усилением ветра до 25 метров в секунду объявлено в Крыму на 19 и 20 января.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧСВ Севастополе подтоплены дома и участки – эвакуированы два человекаПоселку под Керчью угрожает подтопление
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В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В МЧС предупредили о подъеме уровня воды в реках Крыма до 2,5 метров

13:40 18.01.2024 (обновлено: 13:41 18.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРека в Крыму
Река в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В пятницу на реках Южнобережья и северного предгорья Крыма ожидается подъем уровня воды. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 19 января на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1,0 – 2,5 м. без достижения опасных отметок", - предупредили спасатели.
В МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждения и гибели сельскохозяйственных растений.
Жителям регионов рекомендуют по возможности покинуть территории, которые могут оказаться подтопленными, не находиться вблизи русел рек, даже пересохших.
Штормовое предупреждение в связи с дождями, мокрым снегом, гололедом и усилением ветра до 25 метров в секунду объявлено в Крыму на 19 и 20 января.
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