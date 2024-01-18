https://crimea.ria.ru/20240118/net-resursov-dlya-pobedy-v-chem-prichina-priznaniya-zelenskogo-v-davose-1134279740.html

Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе

Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе

Зеленский продолжает оправдывать неудачи ВСУ на линии фронта, тем временем страны Запада физически не смогут оперативно развернуть производства для обеспечения... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T11:18

2024-01-18T11:18

2024-01-18T11:24

владимир зеленский (президент украины)

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давос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зеленский продолжает оправдывать неудачи ВСУ на линии фронта, тем временем страны Запада физически не смогут оперативно развернуть производства для обеспечения снарядами сразу Украины и Израиля. При этом коллективный Запад все же будет продолжать изыскивать возможности помогать Киеву. Такое мнение РИА Новости Крым выразил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Давосе признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. По его словам, артиллерийских снарядов 155 калибра, даже если их собрать со всего мира, не хватит для обеспечения победы украинской армии. Оправдать неудачиПо мнению Кошкина, такие заявления Зеленского служат одной цели – объяснить провал финансирования поставок вооружения, в том числе и боеприпасов.Различные "оправдательные заявления" и взаимные обвинения звучали и раньше, напоминает эксперт. "Они продолжаются, поскольку процесс поиска причин неудач ВСУ не остановлен", – говорит Кошкин.Чистый капитализмРоссия смогла возобновить работу предприятий военно-промышленного комплекса и в Вооруженные Силы РФ сейчас поступает все необходимое, продолжает эксперт. На Западе же есть свои особенности, связанные со взаимодействием между государствами и частными компаниями ВПК. "Чистый капитализм, и это тоже создает свои проблемы, что действительно приводит к дефициту боеприпасов", – поясняет Кошкин.При этом ресурсы "по сусекам" у Запада все же есть. Но, по мнению эксперта, усталость от неудач ВСУ составила непростую ситуацию морально-психологического плана и заставила США и Европу "притормозить".Варить на медленном огнеСитуацию, по словам Кошкина, усложняют конфликты на Ближнем востоке. Запад физически не способен оперативно развернуть производства так, чтобы обеспечить снарядами сразу Украину и Израиль. При этом для США ближневосточный вопрос куда более актуален, чем украинский. Это ставит Киев в еще более трудное положение. Однако, надеяться на полную остановку финансирования Украины не стоит. Поскольку вопрос противостояния с Россией для США и их сателлитов один из стратегических, ресурсы на это противостояние постараются найти.Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. По словам президента России Владимира Путина, победить Россию на поле боя невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – КиселевРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛАРусские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), мнения, россия, украина, поставки западного оружия украине, давос