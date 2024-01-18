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Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе
Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе
Зеленский продолжает оправдывать неудачи ВСУ на линии фронта, тем временем страны Запада физически не смогут оперативно развернуть производства для обеспечения... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T11:18
2024-01-18T11:24
владимир зеленский (президент украины)
эксклюзивы риа новости крым
мнения
россия
украина
поставки западного оружия украине
давос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зеленский продолжает оправдывать неудачи ВСУ на линии фронта, тем временем страны Запада физически не смогут оперативно развернуть производства для обеспечения снарядами сразу Украины и Израиля. При этом коллективный Запад все же будет продолжать изыскивать возможности помогать Киеву. Такое мнение РИА Новости Крым выразил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Давосе признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. По его словам, артиллерийских снарядов 155 калибра, даже если их собрать со всего мира, не хватит для обеспечения победы украинской армии. Оправдать неудачиПо мнению Кошкина, такие заявления Зеленского служат одной цели – объяснить провал финансирования поставок вооружения, в том числе и боеприпасов.Различные "оправдательные заявления" и взаимные обвинения звучали и раньше, напоминает эксперт. "Они продолжаются, поскольку процесс поиска причин неудач ВСУ не остановлен", – говорит Кошкин.Чистый капитализмРоссия смогла возобновить работу предприятий военно-промышленного комплекса и в Вооруженные Силы РФ сейчас поступает все необходимое, продолжает эксперт. На Западе же есть свои особенности, связанные со взаимодействием между государствами и частными компаниями ВПК. "Чистый капитализм, и это тоже создает свои проблемы, что действительно приводит к дефициту боеприпасов", – поясняет Кошкин.При этом ресурсы "по сусекам" у Запада все же есть. Но, по мнению эксперта, усталость от неудач ВСУ составила непростую ситуацию морально-психологического плана и заставила США и Европу "притормозить".Варить на медленном огнеСитуацию, по словам Кошкина, усложняют конфликты на Ближнем востоке. Запад физически не способен оперативно развернуть производства так, чтобы обеспечить снарядами сразу Украину и Израиль. При этом для США ближневосточный вопрос куда более актуален, чем украинский. Это ставит Киев в еще более трудное положение. Однако, надеяться на полную остановку финансирования Украины не стоит. Поскольку вопрос противостояния с Россией для США и их сателлитов один из стратегических, ресурсы на это противостояние постараются найти.Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. По словам президента России Владимира Путина, победить Россию на поле боя невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – КиселевРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛАРусские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине
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владимир зеленский (президент украины), мнения, россия, украина, поставки западного оружия украине, давос
Нет ресурсов для победы: в чем причина признания Зеленского в Давосе

Зеленский оправдывает неудачи ВСУ в надежде на новые поставки западного оружия – эксперт

11:18 18.01.2024 (обновлено: 11:24 18.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Зеленский продолжает оправдывать неудачи ВСУ на линии фронта, тем временем страны Запада физически не смогут оперативно развернуть производства для обеспечения снарядами сразу Украины и Израиля. При этом коллективный Запад все же будет продолжать изыскивать возможности помогать Киеву. Такое мнение РИА Новости Крым выразил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Давосе признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для украинских вооруженных сил, чтобы противостоять российской армии. По его словам, артиллерийских снарядов 155 калибра, даже если их собрать со всего мира, не хватит для обеспечения победы украинской армии.

Оправдать неудачи

По мнению Кошкина, такие заявления Зеленского служат одной цели – объяснить провал финансирования поставок вооружения, в том числе и боеприпасов.

"Запад еще весной обещал миллион снарядов 155 калибра, но ничего нет. Вот Зеленский и объясняет провалы на линии боевого соприкосновения тем, что Запад свои обещания не выполняет. И сразу пытается объяснить, с чем связано невыполнение этих обещаний. Оправдывает неудачи", – поясняет Кошкин.

Различные "оправдательные заявления" и взаимные обвинения звучали и раньше, напоминает эксперт. "Они продолжаются, поскольку процесс поиска причин неудач ВСУ не остановлен", – говорит Кошкин.

Чистый капитализм

Россия смогла возобновить работу предприятий военно-промышленного комплекса и в Вооруженные Силы РФ сейчас поступает все необходимое, продолжает эксперт. На Западе же есть свои особенности, связанные со взаимодействием между государствами и частными компаниями ВПК. "Чистый капитализм, и это тоже создает свои проблемы, что действительно приводит к дефициту боеприпасов", – поясняет Кошкин.
При этом ресурсы "по сусекам" у Запада все же есть. Но, по мнению эксперта, усталость от неудач ВСУ составила непростую ситуацию морально-психологического плана и заставила США и Европу "притормозить".

"К западникам пришло осознание, что раздавать все направо и налево нельзя. И каждое государство стало "притормаживать". Усталость наступила от неудовлетворенности: "Мы выложились, а вы ничего не сделали и еще подорвали нашу репутацию", – поясняет собеседник агентства.

Варить на медленном огне

Ситуацию, по словам Кошкина, усложняют конфликты на Ближнем востоке. Запад физически не способен оперативно развернуть производства так, чтобы обеспечить снарядами сразу Украину и Израиль. При этом для США ближневосточный вопрос куда более актуален, чем украинский. Это ставит Киев в еще более трудное положение. Однако, надеяться на полную остановку финансирования Украины не стоит. Поскольку вопрос противостояния с Россией для США и их сателлитов один из стратегических, ресурсы на это противостояние постараются найти.

"Если прямо сейчас не хватает дров, чтобы сжечь Украину на большом жертвенном костре, пока будут "варить на медленном огне". Сейчас идет поиск. США хотят переложить нагрузку на Европу. Все равно какой-то ресурс будут "скрести", поскольку не могут перестать противостоять России", – убежден политолог.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. По словам президента России Владимира Путина, победить Россию на поле боя невозможно.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир Зеленский (президент Украины)МненияРоссияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеДавос
 
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