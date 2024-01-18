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Главные новости Крыма: 18 января

Главные новости Крыма: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Главные новости Крыма: 18 января

Массовое отключение света произошло на Крымском полуострове. В нескольких километрах от Севастополя было зафиксировано землетрясение. Жителя Керчи осудили за... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T22:25

2024-01-18T22:25

2024-01-18T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Массовое отключение света произошло на Крымском полуострове. В нескольких километрах от Севастополя было зафиксировано землетрясение. Жителя Керчи осудили за подготовку диверсии на подстанции города. Сотрудников коммунального предприятия Керчи подозревают в коррупции. В Севастополе прокуратура проводит проверку из-за подтопления 20 участков садового товарищества. Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть весной.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму произошло массовое отключение светаЧасть Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинского, Джанкойского и Сакского районов оказались обесточены из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что на электростанции отключились два энергоблока. Насосные станции в городе Саки, которые остановились в результате отключения света, перевели на резервные источники питания.Позже в Минэнерго России сообщили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено, и уточнили, что причиной отключений на Балаклавской ТЭС стало закрытие запорного клапана и как следствие прекращение подачи газа из-за сработавшей защиты.Землетрясение произошло у берегов Крымского полуостроваЗемлетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в Черном море в нескольких километрах от Севастополя в среду. Эпицентр толчков залегал на глубине от 10 до 35 метров, при этом заметных колебаний жители Крыма и Севастополя не ощутили.12 лет за подготовку диверсии на подстанцииЖитель Керчи готовил диверсию на одной из подстанции Керчи, собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Республики Крым. Верховный суд РК приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.Коррупционные преступления в КерчиУголовные дела о должностных и коррупционных преступлениях возбуждены в отношении сотрудников предприятия "ЖилсервисКерчь". Их подозревают в получении взяток группой людей, использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, служебном подлоге.20 подтопленных участков в СевастополеУровень воды реки Черная значительно поднялся, из-за чего были подтоплены два десятка домовладений в садовом товариществе. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с подтопленной территории.Причину повышения уровня воды в реке будет выяснять прокуратура Севастополя. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть веснойЗаместитель муфтия Крыма Артур Решитов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети столицы Крыма. Торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Первый намаз, который прошел в мечети в начале декабря прошлого года, стал символическим открытием.

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https://crimea.ria.ru/20240118/simferopolskaya-bolnitsa-poluchila-oborudovanie-dlya-reabilitatsii-na-77-mln-1134296527.html

https://crimea.ria.ru/20240118/sel-unichtozhil-kupel-kosmo-damianovskogo-monastyrya-v-alushte-1134288589.html

https://crimea.ria.ru/20240118/v-kakikh-rayonakh-kryma-provedut-gaz-v-etom-godu-1134295379.html

https://crimea.ria.ru/20240118/obozrevatel-sputnika-v-krymu-poluchil-premiyu-i-napravil-ee-na-nuzhdy-svo-1134265264.html

https://crimea.ria.ru/20240118/na-tavride-vklyuchat-svet-vdol-federalnoy-trassy-poyavyatsya-fonari-1134268175.html

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