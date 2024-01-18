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Главные новости Крыма: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Главные новости Крыма: 18 января
Главные новости Крыма: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Главные новости Крыма: 18 января
Массовое отключение света произошло на Крымском полуострове. В нескольких километрах от Севастополя было зафиксировано землетрясение. Жителя Керчи осудили за... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T22:25
2024-01-18T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Массовое отключение света произошло на Крымском полуострове. В нескольких километрах от Севастополя было зафиксировано землетрясение. Жителя Керчи осудили за подготовку диверсии на подстанции города. Сотрудников коммунального предприятия Керчи подозревают в коррупции. В Севастополе прокуратура проводит проверку из-за подтопления 20 участков садового товарищества. Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть весной.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму произошло массовое отключение светаЧасть Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинского, Джанкойского и Сакского районов оказались обесточены из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что на электростанции отключились два энергоблока. Насосные станции в городе Саки, которые остановились в результате отключения света, перевели на резервные источники питания.Позже в Минэнерго России сообщили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено, и уточнили, что причиной отключений на Балаклавской ТЭС стало закрытие запорного клапана и как следствие прекращение подачи газа из-за сработавшей защиты.Землетрясение произошло у берегов Крымского полуостроваЗемлетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в Черном море в нескольких километрах от Севастополя в среду. Эпицентр толчков залегал на глубине от 10 до 35 метров, при этом заметных колебаний жители Крыма и Севастополя не ощутили.12 лет за подготовку диверсии на подстанцииЖитель Керчи готовил диверсию на одной из подстанции Керчи, собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Республики Крым. Верховный суд РК приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.Коррупционные преступления в КерчиУголовные дела о должностных и коррупционных преступлениях возбуждены в отношении сотрудников предприятия "ЖилсервисКерчь". Их подозревают в получении взяток группой людей, использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, служебном подлоге.20 подтопленных участков в СевастополеУровень воды реки Черная значительно поднялся, из-за чего были подтоплены два десятка домовладений в садовом товариществе. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с подтопленной территории.Причину повышения уровня воды в реке будет выяснять прокуратура Севастополя. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть веснойЗаместитель муфтия Крыма Артур Решитов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети столицы Крыма. Торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Первый намаз, который прошел в мечети в начале декабря прошлого года, стал символическим открытием.
https://crimea.ria.ru/20240118/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1134287926.html
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главное за день, новости, новости крыма, общество, балаклавская тэс, отключение электроэнергии в крыму, соборная мечеть, керчь, севастополь
Главные новости Крыма: 18 января

Главные новости Крыма за 18 января

22:25 18.01.2024 (обновлено: 22:56 18.01.2024)
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Массовое отключение света произошло на Крымском полуострове. В нескольких километрах от Севастополя было зафиксировано землетрясение. Жителя Керчи осудили за подготовку диверсии на подстанции города. Сотрудников коммунального предприятия Керчи подозревают в коррупции. В Севастополе прокуратура проводит проверку из-за подтопления 20 участков садового товарищества. Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть весной.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму произошло массовое отключение света

Часть Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинского, Джанкойского и Сакского районов оказались обесточены из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что на электростанции отключились два энергоблока. Насосные станции в городе Саки, которые остановились в результате отключения света, перевели на резервные источники питания.
Позже в Минэнерго России сообщили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено, и уточнили, что причиной отключений на Балаклавской ТЭС стало закрытие запорного клапана и как следствие прекращение подачи газа из-за сработавшей защиты.
Река в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Вчера, 13:40
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

Землетрясение произошло у берегов Крымского полуострова

Землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в Черном море в нескольких километрах от Севастополя в среду. Эпицентр толчков залегал на глубине от 10 до 35 метров, при этом заметных колебаний жители Крыма и Севастополя не ощутили.
Новое оборудование для 7-й городской больницы Симферополя
Вчера, 19:52
Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн

12 лет за подготовку диверсии на подстанции

Житель Керчи готовил диверсию на одной из подстанции Керчи, собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Республики Крым. Верховный суд РК приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.
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Вчера, 14:16
Сель уничтожил купель Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште

Коррупционные преступления в Керчи

Уголовные дела о должностных и коррупционных преступлениях возбуждены в отношении сотрудников предприятия "ЖилсервисКерчь". Их подозревают в получении взяток группой людей, использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, служебном подлоге.
Газификация в Крыму
Вчера, 17:36
В каких районах Крыма проведут газ в этом году

20 подтопленных участков в Севастополе

Уровень воды реки Черная значительно поднялся, из-за чего были подтоплены два десятка домовладений в садовом товариществе. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с подтопленной территории.
Причину повышения уровня воды в реке будет выяснять прокуратура Севастополя. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Леонид Рудяков и Владимир Константинов
Вчера, 15:45Радио "Спутник в Крыму"
Обозреватель "Спутника в Крыму" получил премию и направил ее на нужды СВО

Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть весной

Заместитель муфтия Крыма Артур Решитов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что подрядчик завершает мелкие работы в Соборной мечети столицы Крыма. Торжественное открытие святыни планируется ближе к весне. Первый намаз, который прошел в мечети в начале декабря прошлого года, стал символическим открытием.
Трасса Таврида Белогорская развязка - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Вчера, 08:05
На "Тавриде" включат свет: вдоль федеральной трассы появятся фонари
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаОбществоБалаклавская ТЭСОтключение электроэнергии в КрымуСоборная мечетьКерчьСевастополь
 
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