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Отключение света в Крыму: что известно
Отключение света в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Отключение света в Крыму: что известно
Из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС часть Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T18:50
2024-01-18T18:50
2024-01-18T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС часть Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вечером 18 января на Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока.И добавил, что все оперативные бригады работают на месте, а энергоснабжение будет восстановлено в течение часа."В 18.05 зафиксировано снижение генерации Балаклавской ТЭС до 0 МВт. В настоящее время выполняются работы по восстановлению энергоснабжения городов и районов", - сообщили на предприятии.По состоянию на 19.10, подача электричества на территорию города Саки восстановлена, за исключением Химпоселка, сообщил мэр города Александр Овдиенко.В 19.15 губернатор Севастополя сообщил, что электроснабжение в городе восстановлено.В 19.33 в Минэнерго России проинформировали, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено. По данным ведомства, причиной отключений двух парогазотурбинных установок Балаклавской ТЭС стало закрытие запорного клапана и как следствие прекращение подачи газа из-за сработавшей защиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Насосные станции в Саках переводят на резервные источники питанияНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причинуЧасть Крыма осталась без света
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крым, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, сергей аксенов, михаил развожаев, балаклавская тэс, новости, севастополь, новости крыма
Отключение света в Крыму: что известно
Часть Крыма и Севастополя без света из-за отключения энергоблоков Балаклавской ТЭС
18:50 18.01.2024 (обновлено: 19:46 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС часть Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты. Прошу доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вечером 18 января на Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока.
"По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков. Отключены потребители: Балаклава, бухта Казачья, бухта Камышовая, Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская", - сообщил Развожаев.
И добавил, что все оперативные бригады работают на месте, а энергоснабжение будет восстановлено в течение часа.
В "Крымэнерго" позже уточнили, что были обесточены потребители Симферополя (частично), Керчи, Феодосии, Ленинского, Джанкойского и Сакского районов.
"В 18.05 зафиксировано снижение генерации Балаклавской ТЭС до 0 МВт. В настоящее время выполняются работы по восстановлению энергоснабжения городов и районов", - сообщили на предприятии.
По состоянию на 19.10, подача электричества на территорию города Саки восстановлена, за исключением Химпоселка, сообщил мэр города Александр Овдиенко.
В 19.15 губернатор Севастополя сообщил, что электроснабжение в городе восстановлено.
В 19.33 в Минэнерго России проинформировали, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено. По данным ведомства, причиной отключений
двух парогазотурбинных установок Балаклавской ТЭС стало закрытие запорного клапана и как следствие прекращение подачи газа из-за сработавшей защиты.
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