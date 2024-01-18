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Отключение света в Крыму: что известно

Отключение света в Крыму: что известно - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Отключение света в Крыму: что известно

Из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС часть Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T18:50

2024-01-18T18:50

2024-01-18T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС часть Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вечером 18 января на Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока.И добавил, что все оперативные бригады работают на месте, а энергоснабжение будет восстановлено в течение часа."В 18.05 зафиксировано снижение генерации Балаклавской ТЭС до 0 МВт. В настоящее время выполняются работы по восстановлению энергоснабжения городов и районов", - сообщили на предприятии.По состоянию на 19.10, подача электричества на территорию города Саки восстановлена, за исключением Химпоселка, сообщил мэр города Александр Овдиенко.В 19.15 губернатор Севастополя сообщил, что электроснабжение в городе восстановлено.В 19.33 в Минэнерго России проинформировали, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено. По данным ведомства, причиной отключений двух парогазотурбинных установок Балаклавской ТЭС стало закрытие запорного клапана и как следствие прекращение подачи газа из-за сработавшей защиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Насосные станции в Саках переводят на резервные источники питанияНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причинуЧасть Крыма осталась без света

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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