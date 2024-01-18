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Электроснабжение Крыма полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Электроснабжение Крыма полностью восстановлено
Электроснабжение Крыма полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Электроснабжение Крыма полностью восстановлено
Электроснабжение Крыма полностью восстановлено после аварийного отключения двух энергоблоков Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в Минэнерго России. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T19:33
2024-01-18T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Электроснабжение Крыма полностью восстановлено после аварийного отключения двух энергоблоков Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в Минэнерго России.Вечером в четверг свет погас в части Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинском, Джанкойском и Сакском районах. Власти пояснили, что это произошло из-за нештатной ситуации на Балаклавской ТЭС."В 18.05 зафиксировано снижение генерации Балаклавской ТЭС до 0 МВт. В настоящее время выполняются работы по восстановлению энергоснабжения городов и районов", - сообщили в Крымэнерго.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков.
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Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено после аварийного отключения на ТЭС

19:33 18.01.2024 (обновлено: 19:42 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи.
Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи. - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Электроснабжение Крыма полностью восстановлено после аварийного отключения двух энергоблоков Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в Минэнерго России.
"Закрытие запорного клапана и как следствие прекращение подачи газа из-за сработавшей защиты стало причиной отключений двух ПГУ Балаклавской ТЭС. Электроснабжение всех потребителей восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Вечером в четверг свет погас в части Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинском, Джанкойском и Сакском районах. Власти пояснили, что это произошло из-за нештатной ситуации на Балаклавской ТЭС.
"В 18.05 зафиксировано снижение генерации Балаклавской ТЭС до 0 МВт. В настоящее время выполняются работы по восстановлению энергоснабжения городов и районов", - сообщили в Крымэнерго.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков.
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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Отключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"КрымБалаклавская ТЭСПроисшествия
 
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