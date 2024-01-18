https://crimea.ria.ru/20240118/elektrosnabzhenie-kryma-polnostyu-vosstanovleno-1134299791.html

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено после аварийного отключения двух энергоблоков Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в Минэнерго России. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T19:33

2024-01-18T19:33

2024-01-18T19:42

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Электроснабжение Крыма полностью восстановлено после аварийного отключения двух энергоблоков Балаклавской ТЭС. Об этом сообщили в Минэнерго России.Вечером в четверг свет погас в части Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинском, Джанкойском и Сакском районах. Власти пояснили, что это произошло из-за нештатной ситуации на Балаклавской ТЭС."В 18.05 зафиксировано снижение генерации Балаклавской ТЭС до 0 МВт. В настоящее время выполняются работы по восстановлению энергоснабжения городов и районов", - сообщили в Крымэнерго.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков.

https://crimea.ria.ru/20240118/otklyuchenie-sveta-v-krymu-chto-izvestno-1134298168.html

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2024

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