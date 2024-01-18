https://crimea.ria.ru/20240118/chast-kryma-ostalas-bez-sveta-1134297241.html

Часть Крыма осталась без света

Часть Крыма осталась без света - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Часть Крыма осталась без света

Аварийное отключение произошло в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T18:20

2024-01-18T18:20

2024-01-18T18:30

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

саки

керчь

севастополь

происшествия

новости крыма

крым

александр овдиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Аварийное отключение произошло в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.Без электричества также осталась большая часть города Саки, сообщается об отключениях в Керчи. Наблюдаются перебои с электричеством в Симферополе, Феодосии и Джанкое.По информации мэра Сак Александра Овдиенко, авария произошла на линии вне пределов города. "Аварийные бригады РЭС приступили к аварийно-восстановительных работам. Более детальная информация будет дана позже", - написал глава города в своем ТГ-канале.

саки

керчь

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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