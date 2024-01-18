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Часть Крыма осталась без света - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Часть Крыма осталась без света
Часть Крыма осталась без света - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Часть Крыма осталась без света
Аварийное отключение произошло в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T18:20
2024-01-18T18:30
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
саки
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севастополь
происшествия
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Аварийное отключение произошло в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.Без электричества также осталась большая часть города Саки, сообщается об отключениях в Керчи. Наблюдаются перебои с электричеством в Симферополе, Феодосии и Джанкое.По информации мэра Сак Александра Овдиенко, авария произошла на линии вне пределов города. "Аварийные бригады РЭС приступили к аварийно-восстановительных работам. Более детальная информация будет дана позже", - написал глава города в своем ТГ-канале.
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отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, саки, керчь, севастополь, происшествия, новости крыма, крым, александр овдиенко
Часть Крыма осталась без света

В Севастополе и части Крыма погас свет

18:20 18.01.2024 (обновлено: 18:30 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Аварийное отключение произошло в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.

"По предварительной информации, в 18:05 18 января произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Сработала противоаварийная автоматика. Отключены потребители: Балаклава, бухты Казачья, Камышовая, Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская", - говорится в сообщении.

Без электричества также осталась большая часть города Саки, сообщается об отключениях в Керчи. Наблюдаются перебои с электричеством в Симферополе, Феодосии и Джанкое.
По информации мэра Сак Александра Овдиенко, авария произошла на линии вне пределов города.
"Аварийные бригады РЭС приступили к аварийно-восстановительных работам. Более детальная информация будет дана позже", - написал глава города в своем ТГ-канале.
 
Отключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииСакиКерчьСевастопольПроисшествияНовости КрымаКрымАлександр Овдиенко
 
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