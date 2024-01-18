https://crimea.ria.ru/20240118/energosnabzheniya-sevastopolya-vosstanovleno-1134299562.html

Энергоснабжения Севастополя восстановлено

Энергоснабжения Севастополя восстановлено - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Энергоснабжения Севастополя восстановлено

Энергоснабжения Севастополя, города Саки и Сакского района восстановлено. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T19:18

2024-01-18T19:18

2024-01-18T19:38

севастополь

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балаклавская тэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Энергоснабжения Севастополя, города Саки и Сакского района восстановлено. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Также по состоянию на 19.10 восстановлена подача электричества на территорию города Саки, сообщил мэр города Александр Овдиенко.Вечером в четверг свет погас в части Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинском, Джанкойском и Сакском районах. Власти пояснили, что это произошло из-за нештатной ситуации на Балаклавской ТЭС.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков.Читайте также на РИА Новости Крым:Насосные станции в Саках переводят на резервные источники питанияНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причинуЧасть Крыма осталась без света

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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