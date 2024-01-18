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Энергоснабжения Севастополя восстановлено
Энергоснабжения Севастополя восстановлено - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Энергоснабжения Севастополя восстановлено
Энергоснабжения Севастополя, города Саки и Сакского района восстановлено. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T19:18
2024-01-18T19:18
2024-01-18T19:38
севастополь
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михаил развожаев
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Энергоснабжения Севастополя, города Саки и Сакского района восстановлено. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Также по состоянию на 19.10 восстановлена подача электричества на территорию города Саки, сообщил мэр города Александр Овдиенко.Вечером в четверг свет погас в части Севастополя, Симферополя, Керчи, Феодосии, Ленинском, Джанкойском и Сакском районах. Власти пояснили, что это произошло из-за нештатной ситуации на Балаклавской ТЭС.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков.Читайте также на РИА Новости Крым:Насосные станции в Саках переводят на резервные источники питанияНа Балаклавской ТЭС отключились два энергоблока - власти назвали причинуЧасть Крыма осталась без света
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, балаклавская тэс, новости крыма
Энергоснабжения Севастополя восстановлено
Энергоснабжения Севастополя и города Саки восстановлено - власти
19:18 18.01.2024 (обновлено: 19:38 18.01.2024)