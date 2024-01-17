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В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов
В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов
В новогодние каникулы коммунальные службы в Крыму работали слаженно и стабильно, благодаря чему праздники прошли спокойно, но гололед на Старый новый год... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T20:49
2024-01-17T20:49
2024-01-17T20:49
радио "спутник в крыму"
анатолий петров
жкх
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В новогодние каникулы коммунальные службы в Крыму работали слаженно и стабильно, благодаря чему праздники прошли спокойно, но гололед на Старый новый год испортил впечатления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.По его словам, новогодние праздники на этот раз прошли спокойно благодаря слаженной работе коммунальных служб.Он отметил, что даже вывоз мусора, которого в это время в разы больше, производили своевременно, что "просто невероятно".А вот гололед, точнее то, как с ним боролись, впечатление от работы испортил, говорит общественник."Запасы должны были быть везде заготовлены, чтобы сразу посыпать и входы в подъезды, и ступеньки, и тропинки по двору, остановки, тротуары. Но нет… очень опасно и очень скользко было", – сказал Петров."Заботятся о машинах, посыпают проезжую часть – это хорошо. Но я всегда больше переживаю за тротуары, потому что люди пешком ходят гораздо больше, чем ездят", – заметил он.В республиканском министерстве здравоохранения РИА Новости Крым сообщили, что за период с 13 по 14 января из-за гололеда пострадали 210 человек.Утром в среду в минтрансе Крыма рассказали, что дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы из-за гололеда, сейчас на дорогах сохраняется опасная ситуация.По прогнозам синоптиков, 20 января в Крыму ожидается снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на Крым Зам Развожаева получил выговор за плохую обработку дорог в СевастополеБольше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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анатолий петров, жкх, жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма, городская среда
В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов
В Крыму оценили работу коммунальщиков с наступлением настоящих холодов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым
. В новогодние каникулы коммунальные службы в Крыму работали слаженно и стабильно, благодаря чему праздники прошли спокойно, но гололед на Старый новый год испортил впечатления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
По его словам, новогодние праздники на этот раз прошли спокойно благодаря слаженной работе коммунальных служб.
"Никаких серьезных аварий, только точечные моменты какие-то возникали. Обычно всегда люди жалуются. А тут все прошло достаточно спокойно, стабильно. Я такого даже не припомню", – поделился впечатлениями Петров.
Он отметил, что даже вывоз мусора, которого в это время в разы больше, производили своевременно, что "просто невероятно".
А вот гололед, точнее то, как с ним боролись, впечатление от работы испортил, говорит общественник.
"Запасы должны были быть везде заготовлены, чтобы сразу посыпать и входы в подъезды, и ступеньки, и тропинки по двору, остановки, тротуары. Но нет… очень опасно и очень скользко было", – сказал Петров.
"Заботятся о машинах, посыпают проезжую часть – это хорошо. Но я всегда больше переживаю за тротуары, потому что люди пешком ходят гораздо больше, чем ездят", – заметил он.
В республиканском министерстве здравоохранения РИА Новости Крым сообщили, что за период с 13 по 14 января из-за гололеда пострадали 210 человек.
Утром в среду в минтрансе Крыма рассказали, что дорожные службы в Крыму перешли на усиленный режим работы из-за гололеда,
сейчас на дорогах сохраняется опасная ситуация.
По прогнозам синоптиков, 20 января в Крыму ожидается снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.
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