https://crimea.ria.ru/20240115/posledstviya-gololeda-210-chelovek-obratilis-s-travmami-k-medikam-v-krymu-1134208372.html

Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам

Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам

На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T18:02

2024-01-15T18:02

2024-01-15T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.На Ангарском перевале с 13 по 14 января за помощью к крымским спасателям обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Катаясь на тюбингах, санках и снегокатах, они получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины, живота.О значительном понижении температуры до -16 градусов и неустойчивой погоде в субботу предупреждал региональный гидрометцентр. Синоптики прогнозировали снег, мокрый снег, гололедицу на дорогах.Крымский главк МЧС России 15 января сообщил о новом шторме на полуострове во вторник. Ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом. В центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам

https://crimea.ria.ru/20240115/na-krym-nadvigaetsya-novyy-shtorm-1134200890.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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