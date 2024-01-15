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Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам
Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам
На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T18:02
2024-01-15T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.На Ангарском перевале с 13 по 14 января за помощью к крымским спасателям обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Катаясь на тюбингах, санках и снегокатах, они получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины, живота.О значительном понижении температуры до -16 градусов и неустойчивой погоде в субботу предупреждал региональный гидрометцентр. Синоптики прогнозировали снег, мокрый снег, гололедицу на дорогах.Крымский главк МЧС России 15 января сообщил о новом шторме на полуострове во вторник. Ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом. В центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам
https://crimea.ria.ru/20240115/na-krym-nadvigaetsya-novyy-shtorm-1134200890.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, погода, погода в крыму, гололед, новости крыма, минздрав крыма, общество, происшествия
Последствия гололеда: 210 человек в Крыму обратились с травмами к медикам

210 человек обратились в медицинские организации Крыма с травмами из-за гололеда

18:02 15.01.2024
 
© РИА Новости КрымГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На минувших выходных из-за гололеда пострадало 210 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.
"За период с 13 по 14 января 2024 года в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым, зафиксировано 210 обращений, связанных с травмированием в результате падения на скользкой поверхности", - рассказали в Минздраве РК.
На Ангарском перевале с 13 по 14 января за помощью к крымским спасателям обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Катаясь на тюбингах, санках и снегокатах, они получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины, живота.
О значительном понижении температуры до -16 градусов и неустойчивой погоде в субботу предупреждал региональный гидрометцентр. Синоптики прогнозировали снег, мокрый снег, гололедицу на дорогах.
Крымский главк МЧС России 15 января сообщил о новом шторме на полуострове во вторник. Ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом. В центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки.
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