https://crimea.ria.ru/20240113/moroz-krepchaet-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1134072832.html

Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу

Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу

В субботу сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, лишь в субботу ночью без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T00:01

2024-01-13T00:01

2024-01-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В субботу сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, лишь в субботу ночью без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами снег. Гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16, днем -8...-10 градусов, с повышением во второй половине дня до -1…-3.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, днем южный 6-11 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем около нуля. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Температура воздуха ночью от -7 до -10 градусов, днем от нуля до -3.В Судаке, Феодосии переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0...-2 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240112/kholoda-v-krymu-budet-li-pobit-temperaturnyy-rekord-1134150639.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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