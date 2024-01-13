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Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу
Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу
В субботу сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, лишь в субботу ночью без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T00:01
2024-01-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В субботу сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, лишь в субботу ночью без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами снег. Гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16, днем -8...-10 градусов, с повышением во второй половине дня до -1…-3.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, днем южный 6-11 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем около нуля. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Температура воздуха ночью от -7 до -10 градусов, днем от нуля до -3.В Судаке, Феодосии переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0...-2 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240112/kholoda-v-krymu-budet-li-pobit-temperaturnyy-rekord-1134150639.html
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз крепчает: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу мороз и снег

00:01 13.01.2024
 
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаЗима
Зима
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В субботу сохранится неустойчивая погода. Ожидается снег, мокрый снег, лишь в субботу ночью без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11…-16, на ЮБК -8…-10 градусов, днем -5…-10, с повышением во второй половине дня до 0…-5 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами снег. Гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16, днем -8...-10 градусов, с повышением во второй половине дня до -1…-3.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, днем южный 6-11 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем около нуля. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Температура воздуха ночью от -7 до -10 градусов, днем от нуля до -3.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью -8...-10, днем 0...-2 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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