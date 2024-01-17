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В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность
В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность
Передача теплосетей в Крыму в собственность государства позволит решить проблему их износа по примеру того, как это произошло с водоводами и транспортом в... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T18:23
2024-01-17T18:23
2024-01-17T18:23
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жкх
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
анатолий петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Передача теплосетей в Крыму в собственность государства позволит решить проблему их износа по примеру того, как это произошло с водоводами и транспортом в республике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал способом решения проблем ЖКХ возвращение теплосетей в государственную собственность. По мнению Анатолия Петрова, это смогло бы спасти ситуацию с теплосетями в Крыму, износ которых на сегодняшний день превышает 70-80%.По его словам, практика последних лет показала, что такой подход оправдан."Мы по транспорту видим, кто хорошо справляется. Раньше было почти все частное, и ездили автобусы какие-то разбитые, страшные, все гремело. Сейчас государственное, новое. Государство снабжает, занимается. Точно так же в нашем коммунальном хозяйстве – водоснабжение. Тоже было здесь много частных организаций, и в итоге воды не было у людей. Сейчас все постепенно переходит государственной организации и ситуация налаживается - и качество меняется, и новые скважины появляются, даже в селах, где этого никогда и не было", – аргументировал свою позицию Петров.Ранее новый руководитель "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович рассказал о планах заменить 60 км теплосетей новыми трубами. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домов Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний периодДва десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", анатолий петров, крым, новости крыма, мнения
В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность
Передача теплосетей Крыма государству позволит решить проблему износа труб – ЖКХ-контроль
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым.
Передача теплосетей в Крыму в собственность государства позволит решить проблему их износа по примеру того, как это произошло с водоводами и транспортом в республике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал способом решения проблем ЖКХ
возвращение теплосетей в государственную собственность.
По мнению Анатолия Петрова, это смогло бы спасти ситуацию с теплосетями в Крыму, износ которых на сегодняшний день превышает 70-80%.
"На 70% и более теплосети изношены. Если по водоснабжению у нас в предыдущие годы были достаточно серьезные замены водоводов, бестраншейные замены трубопроводов в Симферополе, то в теплосетях этого еще не произошло. Хотя потери воды на теплосетях большие, а это та же самая вода, которую мы должны в Крыму беречь. Очень важно вкладывать сюда не меньше, и бюджет тут должен очень серьезно помогать", – поделился мнением Петров.
По его словам, практика последних лет показала, что такой подход оправдан.
"Мы по транспорту видим, кто хорошо справляется. Раньше было почти все частное, и ездили автобусы какие-то разбитые, страшные, все гремело. Сейчас государственное, новое. Государство снабжает, занимается. Точно так же в нашем коммунальном хозяйстве – водоснабжение. Тоже было здесь много частных организаций, и в итоге воды не было у людей. Сейчас все постепенно переходит государственной организации и ситуация налаживается - и качество меняется, и новые скважины появляются, даже в селах, где этого никогда и не было", – аргументировал свою позицию Петров.
Ранее новый руководитель "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович рассказал о планах заменить 60 км теплосетей новыми трубами.
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