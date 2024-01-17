https://crimea.ria.ru/20240117/v-krymu-otsenili-initsiativu-v-gd-peredat-teploseti-v-gossobstvennost-1134267579.html

В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность

В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность - РИА Новости Крым, 17.01.2024

В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность

Передача теплосетей в Крыму в собственность государства позволит решить проблему их износа по примеру того, как это произошло с водоводами и транспортом в... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T18:23

2024-01-17T18:23

2024-01-17T18:23

радио "спутник в крыму"

жкх

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

анатолий петров

крым

новости крыма

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Передача теплосетей в Крыму в собственность государства позволит решить проблему их износа по примеру того, как это произошло с водоводами и транспортом в республике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал способом решения проблем ЖКХ возвращение теплосетей в государственную собственность. По мнению Анатолия Петрова, это смогло бы спасти ситуацию с теплосетями в Крыму, износ которых на сегодняшний день превышает 70-80%.По его словам, практика последних лет показала, что такой подход оправдан."Мы по транспорту видим, кто хорошо справляется. Раньше было почти все частное, и ездили автобусы какие-то разбитые, страшные, все гремело. Сейчас государственное, новое. Государство снабжает, занимается. Точно так же в нашем коммунальном хозяйстве – водоснабжение. Тоже было здесь много частных организаций, и в итоге воды не было у людей. Сейчас все постепенно переходит государственной организации и ситуация налаживается - и качество меняется, и новые скважины появляются, даже в селах, где этого никогда и не было", – аргументировал свою позицию Петров.Ранее новый руководитель "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович рассказал о планах заменить 60 км теплосетей новыми трубами. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домов Власти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний периодДва десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", анатолий петров, крым, новости крыма, мнения