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В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
В среду в Крыму без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T00:01
2024-01-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +5...+7.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, утром и днем южный 7-12 м/с, порывами до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем потеплеет до +7…+9 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке также без осадков. В ночное время температура воздуха будет колебаться от 0 до +3, днем воздух прогреется до +5...+8 градусов. В МЧС республики предупредили, что в среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность.На минувших выходных в Крыму из-за гололеда пострадали 210 человек - столько обращений к медикам зарегистрировано минздравом региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамГде в горах Крыма выпало больше снегаСпасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
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погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду
В среду в Крыму без осадков и до + 9
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха 17 января ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, днем будет +4...+9; в горах ночью -4...-6, днем около 0", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +5...+7.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, утром и днем южный 7-12 м/с, порывами до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем потеплеет до +7…+9 градусов.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке также без осадков. В ночное время температура воздуха будет колебаться от 0 до +3, днем воздух прогреется до +5...+8 градусов.
В МЧС республики предупредили, что в среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность.
На минувших выходных в Крыму из-за гололеда пострадали 210 человек
- столько обращений к медикам зарегистрировано минздравом региона.
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