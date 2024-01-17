https://crimea.ria.ru/20240117/v-krymu-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-sredu-1134243248.html

В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду

В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 17.01.2024

В Крыму без осадков: прогноз погоды на среду

В среду в Крыму без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T00:01

2024-01-17T00:01

2024-01-17T00:01

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алушта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +5...+7.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, утром и днем южный 7-12 м/с, порывами до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем потеплеет до +7…+9 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке также без осадков. В ночное время температура воздуха будет колебаться от 0 до +3, днем воздух прогреется до +5...+8 градусов. В МЧС республики предупредили, что в среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность.На минувших выходных в Крыму из-за гололеда пострадали 210 человек - столько обращений к медикам зарегистрировано минздравом региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамГде в горах Крыма выпало больше снегаСпасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму

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феодосия

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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