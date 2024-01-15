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Где в горах Крыма выпало больше снега - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Где в горах Крыма выпало больше снега
Где в горах Крыма выпало больше снега - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Где в горах Крыма выпало больше снега
Больше всего снега за прошедшие выходные на полуострове выпало в районе плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T13:19
2024-01-15T13:19
погода в крыму
крымская погода
ангарский перевал
ай-петри
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Больше всего снега за прошедшие выходные на полуострове выпало в районе плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.Сильные снегопады прошли на выходных в Крыму, на дорогах полуострова образовалась гололедица. Специалисты "Крым-Спас" организовали дежурство в местах массового отдыха людей. На вооружении спасателей находятся снегоходы, автомобиль высокой проходимости и необходимо снаряжение.На вторник, 16 января, в Крыму объявлено новое штормовое предупреждение: ожидаются сильный дожди, в горах мокрый снег. При этом ветер усилится до 15-20 м/с, а на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с.В МЧС ранее предупредили, что проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района закрыты.Безопасность при зимних катанияхСпасатели призывают соблюдать осторожность при зимних катаниях. Отправляясь в горы, следует обращать внимание на прогноз погоды и в случае ухудшения метеоусловий отказаться от поездки.Особенно осторожными спасатели советуют быть любителям катания на сноутюбинге, или "ватрушке". Наибольшее количество травм, по статистике, получают именно на этом виде зимнего "транспорта"."Ватрушки" способны развивать большую скорость, являясь при этом практически неуправляемыми. Нельзя прикреплять "ватрушки" друг к другу "паровозиком", они могут перевернуться. Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями. Осмотрите трассу на наличие ям, бугров, торчащих кустов, камней", - предупреждают в ведомстве.Поклонникам отдыха на горных лыжах и сноубордах следует надевать во время катания шлем, носить защитную одежду, очки, наколенники и перчатки."Никогда не употребляйте алкоголь перед занятиями зимними экстремальными видами спорта!" - настаивают спасатели.Только за два дня 13-14 января за помощью к спасателям МЧС обратились шесть человек, пострадавших во время катания на тюбингах, санках и снегокатах. Люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота, среди пострадавших оказалось трое несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристовРейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в СевастополеСпасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240115/troe-detey-postradali-na-angarskom-perevale-v-krymu-1134200021.html
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РИА Новости Крым
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Где в горах Крыма выпало больше снега

На выходных в Крыму больше всего снега выпало на плато Ай-Петри

13:19 15.01.2024
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Снег в горах Крыма
Снег в горах Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Больше всего снега за прошедшие выходные на полуострове выпало в районе плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.
"Высота снежного покрова на Ай-Петри 16 сантиметров, Ангарский перевал – 11 сантиметров. Это самые высокие показатели в Крыму", - сказала она.
Сильные снегопады прошли на выходных в Крыму, на дорогах полуострова образовалась гололедица. Специалисты "Крым-Спас" организовали дежурство в местах массового отдыха людей. На вооружении спасателей находятся снегоходы, автомобиль высокой проходимости и необходимо снаряжение.
На вторник, 16 января, в Крыму объявлено новое штормовое предупреждение: ожидаются сильный дожди, в горах мокрый снег. При этом ветер усилится до 15-20 м/с, а на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с.
В МЧС ранее предупредили, что проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района закрыты.
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Безопасность при зимних катаниях

Спасатели призывают соблюдать осторожность при зимних катаниях. Отправляясь в горы, следует обращать внимание на прогноз погоды и в случае ухудшения метеоусловий отказаться от поездки.
Особенно осторожными спасатели советуют быть любителям катания на сноутюбинге, или "ватрушке". Наибольшее количество травм, по статистике, получают именно на этом виде зимнего "транспорта".
"Ватрушки" способны развивать большую скорость, являясь при этом практически неуправляемыми. Нельзя прикреплять "ватрушки" друг к другу "паровозиком", они могут перевернуться. Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями. Осмотрите трассу на наличие ям, бугров, торчащих кустов, камней", - предупреждают в ведомстве.
Поклонникам отдыха на горных лыжах и сноубордах следует надевать во время катания шлем, носить защитную одежду, очки, наколенники и перчатки.
"Никогда не употребляйте алкоголь перед занятиями зимними экстремальными видами спорта!" - настаивают спасатели.
Только за два дня 13-14 января за помощью к спасателям МЧС обратились шесть человек, пострадавших во время катания на тюбингах, санках и снегокатах. Люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота, среди пострадавших оказалось трое несовершеннолетних.
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