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Главное за день: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Главное за день: 14 января
Главное за день: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Главное за день: 14 января
Опасность пандемии новой неизвестной "болезни Х" обсудят на форуме в Давосе. Украинской армии предрекли "снарядный голод" из-за российских ракетных ударов. СК... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T22:33
2024-01-14T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Опасность пандемии новой неизвестной "болезни Х" обсудят на форуме в Давосе. Украинской армии предрекли "снарядный голод" из-за российских ракетных ударов. СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries. Британия может использовать Украину в новых войнах за интересы Лондона. Российские военные уничтожили склад авиационных ракет ВСУ под Днепропетровском.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозу "болезни Х" обсудят на экономическом форуме в ДавосеНа Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.В обсуждении примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.Информацию прокомментировали в Роспотребнадзоре. По мнению ведомства, заявления о "болезни Х" могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.Как отметили в Роспотребнадзоре, после завершения пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь высказал мнение, что обсуждение "болезни X" похоже на подготовку глобальной бактериологической войны. Ее хотят устроить для корыстных целей коллективного Запада и сохранения его гегемонии, считает политик.По словам сенатора, Россия должна продолжить вырабатывать собственные механизмы противостояния бактериологическим угрозам.В ВСУ усилится дефицит снарядовАмериканский военный журнал Military Watch прогнозирует, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ.Как утверждают авторы публикации, в результате ударов ВС России поражены украинские заводы по производству 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также мастерские, выпускающие беспилотники. Также были атакованы пороховые заводы и объекты, производящие 125-мм танковые снаряды.ВСУ остро почувствуют нехватку этих боеприпасов, которые Запад не может производить в широких масштабах, считают специалисты.Авторы статьи также указывают, что способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.Дело возбудили после пожара на складе WildberriesСледственные органы возбудили уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. По данным Следственного комитета, пожар произошел в результате злоупотребления полномочиями лицами из числа управляющих складом, которые отвечают за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.Тем временем Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе во время пожара. По информации компании, пока не удалось дозвониться до 54 человек.По словам представителей фирмы, некоторые работников склада оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект.Украину могут использовать в возможной новой войнеВеликобритания может использовать подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Такую версию выдвинуло украинское издание "Страна.ua".Авторы публикации ссылаются на пункт 7 заключенного между Лондоном и Киевом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками"."Наиболее реальным вариантом", в котором Британия могла бы нуждаться в украинской помощи, является кейс с Фолклендскими островами, отмечается в статье.Склад авиационных ракет ВСУ уничтоженВооруженные силы России поразили склад авиационных боеприсаов ВСУ на аэродроме Долгинцево, в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Удары наносились ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.В целом за прошедшие сутки в результате действий российских подразделений в зоне СВО украинские войска потеряли убитыми и ранеными порядка 800 военнослужащих, а также более 130 единиц вооружений и военной техники, в том числе 15 танков.Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении: свыше 300 боевиков, девять танков, четыре БМП, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20240114/kak-dolgo-v-krymu-proderzhatsya-morozy-1134144977.html
https://crimea.ria.ru/20240114/21-shakhter-pogib-pri-opolzne-na-shakhte-v-tanzanii-1134193642.html
https://crimea.ria.ru/20240114/wildberries-poka-ne-smog-dozvonitsya-do-54-sotrudnikov-sgorevshego-sklada-1134193747.html
https://crimea.ria.ru/20240114/estoniya-otkazalas-vysylat-iz-strany-voennoobyazannykh-ukraintsev-1134191695.html
https://crimea.ria.ru/20240114/evakuatsiya-i-rezhim-chs-izverzhenie-vulkanov-nachalos-v-islandii-i-yaponii-1134189871.html
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главное за день, в мире, россия, крым, новости, здравоохранение в россии, украина, всу (вооруженные силы украины)
Главное за день: 14 января

Главные события и заявления воскресенья, 14 января

22:33 14.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7
Лечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Опасность пандемии новой неизвестной "болезни Х" обсудят на форуме в Давосе. Украинской армии предрекли "снарядный голод" из-за российских ракетных ударов. СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries. Британия может использовать Украину в новых войнах за интересы Лондона. Российские военные уничтожили склад авиационных ракет ВСУ под Днепропетровском.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Угрозу "болезни Х" обсудят на экономическом форуме в Давосе

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
В обсуждении примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.
Информацию прокомментировали в Роспотребнадзоре. По мнению ведомства, заявления о "болезни Х" могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.
Как отметили в Роспотребнадзоре, после завершения пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь высказал мнение, что обсуждение "болезни X" похоже на подготовку глобальной бактериологической войны. Ее хотят устроить для корыстных целей коллективного Запада и сохранения его гегемонии, считает политик.
По словам сенатора, Россия должна продолжить вырабатывать собственные механизмы противостояния бактериологическим угрозам.
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
19:15Радио "Спутник в Крыму"
Как долго в Крыму продержатся морозы

В ВСУ усилится дефицит снарядов

Американский военный журнал Military Watch прогнозирует, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ.
Как утверждают авторы публикации, в результате ударов ВС России поражены украинские заводы по производству 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также мастерские, выпускающие беспилотники. Также были атакованы пороховые заводы и объекты, производящие 125-мм танковые снаряды.
ВСУ остро почувствуют нехватку этих боеприпасов, которые Запад не может производить в широких масштабах, считают специалисты.
Авторы статьи также указывают, что способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.
Каски рабочих на заводе железобетонных изделий №1 (ООО ЖБИ-1) в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
18:01
21 шахтер погиб при оползне на шахте в Танзании

Дело возбудили после пожара на складе Wildberries

Следственные органы возбудили уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. По данным Следственного комитета, пожар произошел в результате злоупотребления полномочиями лицами из числа управляющих складом, которые отвечают за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.
Тем временем Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе во время пожара. По информации компании, пока не удалось дозвониться до 54 человек.
По словам представителей фирмы, некоторые работников склада оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект.
Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом
18:23
Wildberries пока не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада

Украину могут использовать в возможной новой войне

Великобритания может использовать подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Такую версию выдвинуло украинское издание "Страна.ua".
Авторы публикации ссылаются на пункт 7 заключенного между Лондоном и Киевом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками".
"Вероятность того, что Британия захочет получить от Украины прямую военную помощь можно оценить гораздо выше, чем вероятность, что Британия со своей армией будет участвовать в войне против России на стороне Украины", – считают журналисты.
"Наиболее реальным вариантом", в котором Британия могла бы нуждаться в украинской помощи, является кейс с Фолклендскими островами, отмечается в статье.
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
16:01
Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев

Склад авиационных ракет ВСУ уничтожен

Вооруженные силы России поразили склад авиационных боеприсаов ВСУ на аэродроме Долгинцево, в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Удары наносились ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.
В целом за прошедшие сутки в результате действий российских подразделений в зоне СВО украинские войска потеряли убитыми и ранеными порядка 800 военнослужащих, а также более 130 единиц вооружений и военной техники, в том числе 15 танков.
Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении: свыше 300 боевиков, девять танков, четыре БМП, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей.
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
15:36
Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии
 
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22:33Главное за день: 14 января
22:30Крымский мост открыли для проезда
22:17Остановлено движение по Крымскому мосту
22:07Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" Зеленского
21:44Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников
21:24Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренера
20:45Подходящий момент: в Белом доме сделали заявление о конфликте в Газе
20:127-летний ребенок поджег торговый центр в Киеве
19:37Сенатор РФ назвал "болезнь X" планом глобальной бактериологической войны
19:15Как долго в Крыму продержатся морозы
18:23Wildberries пока не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
18:0121 шахтер погиб при оползне на шахте в Танзании
17:35Лондон может использовать ВСУ в войне с Аргентиной – украинские СМИ
17:21Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-м году жизни
16:15Морской транспорт в Севастополе прекратил работу
16:11Экономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"
16:01Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев
15:42Штормовой ветер в Севастополе: МЧС призывают к осторожности
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15:13Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе
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