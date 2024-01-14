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Главное за день: 14 января

Главное за день: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Главное за день: 14 января

Опасность пандемии новой неизвестной "болезни Х" обсудят на форуме в Давосе. Украинской армии предрекли "снарядный голод" из-за российских ракетных ударов. СК... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T22:33

2024-01-14T22:33

2024-01-14T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Опасность пандемии новой неизвестной "болезни Х" обсудят на форуме в Давосе. Украинской армии предрекли "снарядный голод" из-за российских ракетных ударов. СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries. Британия может использовать Украину в новых войнах за интересы Лондона. Российские военные уничтожили склад авиационных ракет ВСУ под Днепропетровском.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозу "болезни Х" обсудят на экономическом форуме в ДавосеНа Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.В обсуждении примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.Информацию прокомментировали в Роспотребнадзоре. По мнению ведомства, заявления о "болезни Х" могут иметь не научные, а экономические мотивы с целью увеличения инвестиций в крупные фармацевтические компании.Как отметили в Роспотребнадзоре, после завершения пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы и неготовность мира к ним, а также призывая увеличить финансирование организации.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь высказал мнение, что обсуждение "болезни X" похоже на подготовку глобальной бактериологической войны. Ее хотят устроить для корыстных целей коллективного Запада и сохранения его гегемонии, считает политик.По словам сенатора, Россия должна продолжить вырабатывать собственные механизмы противостояния бактериологическим угрозам.В ВСУ усилится дефицит снарядовАмериканский военный журнал Military Watch прогнозирует, что массированные удары Вооруженных сил России по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине усиливают и без того острую нехватку боеприпасов для ВСУ.Как утверждают авторы публикации, в результате ударов ВС России поражены украинские заводы по производству 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также мастерские, выпускающие беспилотники. Также были атакованы пороховые заводы и объекты, производящие 125-мм танковые снаряды.ВСУ остро почувствуют нехватку этих боеприпасов, которые Запад не может производить в широких масштабах, считают специалисты.Авторы статьи также указывают, что способность российских Вооруженных сил РФ наносить удары баллистическими ракетами по украинским объектам значительно возросла из-за увеличения производства ракет.Дело возбудили после пожара на складе WildberriesСледственные органы возбудили уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. По данным Следственного комитета, пожар произошел в результате злоупотребления полномочиями лицами из числа управляющих складом, которые отвечают за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.Тем временем Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе во время пожара. По информации компании, пока не удалось дозвониться до 54 человек.По словам представителей фирмы, некоторые работников склада оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект.Украину могут использовать в возможной новой войнеВеликобритания может использовать подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Такую версию выдвинуло украинское издание "Страна.ua".Авторы публикации ссылаются на пункт 7 заключенного между Лондоном и Киевом соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками"."Наиболее реальным вариантом", в котором Британия могла бы нуждаться в украинской помощи, является кейс с Фолклендскими островами, отмечается в статье.Склад авиационных ракет ВСУ уничтоженВооруженные силы России поразили склад авиационных боеприсаов ВСУ на аэродроме Долгинцево, в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Удары наносились ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.В целом за прошедшие сутки в результате действий российских подразделений в зоне СВО украинские войска потеряли убитыми и ранеными порядка 800 военнослужащих, а также более 130 единиц вооружений и военной техники, в том числе 15 танков.Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении: свыше 300 боевиков, девять танков, четыре БМП, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20240114/kak-dolgo-v-krymu-proderzhatsya-morozy-1134144977.html

https://crimea.ria.ru/20240114/21-shakhter-pogib-pri-opolzne-na-shakhte-v-tanzanii-1134193642.html

https://crimea.ria.ru/20240114/wildberries-poka-ne-smog-dozvonitsya-do-54-sotrudnikov-sgorevshego-sklada-1134193747.html

https://crimea.ria.ru/20240114/estoniya-otkazalas-vysylat-iz-strany-voennoobyazannykh-ukraintsev-1134191695.html

https://crimea.ria.ru/20240114/evakuatsiya-i-rezhim-chs-izverzhenie-vulkanov-nachalos-v-islandii-i-yaponii-1134189871.html

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