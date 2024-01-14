https://crimea.ria.ru/20240114/wildberries-poka-ne-smog-dozvonitsya-do-54-sotrudnikov-sgorevshego-sklada-1134193747.html
Wildberries пока не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
Wildberries пока не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Wildberries пока не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, однако пока не удалось дозвониться до 54 РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T18:23
2024-01-14T18:23
2024-01-14T18:23
wildberries
пожар
санкт-петербург
происшествия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, однако пока не удалось дозвониться до 54 человек, рассказали РИА Новости в компании. Ранее в воскресенье Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах. По словам компании, количество людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии. "В данный момент ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим", - заключили в маркетплейсе. Пожар в Шушарах вспыхнул 13 января в складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров. Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, позже его площадь увеличилась. Возгорание локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный ранг сложности.На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
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wildberries , пожар, санкт-петербург, происшествия, новости, россия
Wildberries пока не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
Wildberries не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада в Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, однако пока не удалось дозвониться до 54 человек, рассказали РИА Новости в компании.
"В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект", - заявили там.
Ранее в воскресенье Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах.
По словам компании, количество людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии. "В данный момент ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим", - заключили в маркетплейсе.
Пожар в Шушарах вспыхнул
13 января в складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров. Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, позже его площадь увеличилась. Возгорание локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный ранг сложности.
На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
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