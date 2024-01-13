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"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево
"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 13.01.2024
"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево
Жители Феодосии смогут присоединиться к экологической акции "Елковорот" и сдать новогодние деревья на переработку в специально организованных пунктах приема. Об РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T15:13
2024-01-13T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Жители Феодосии смогут присоединиться к экологической акции "Елковорот" и сдать новогодние деревья на переработку в специально организованных пунктах приема. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В Феодосии новогодние деревья можно отнести в пункты приема, расположенные по адресам Назукина, 3 и Крымская, 21-Д. Еще два пункта будут работать в феодосийских поселках: в Приморском возле Дворца культуры и в Орджоникидзе по улице Ленина, 8.Пункты приема хвойных деревьев открыты также в Севастополе. 14, 21 и 28 января с 11 до 15 часов 20 точек приема новогодних деревьев будет работать в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Народные приметы: когда елке в доме уже не местоСосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
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крым, феодосия, новости крыма, симферополь, севастополь, новый год 2024, экология, животные
"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево

Сдать елки на переработку в Феодосии горожане могут с 14 января – мэрия

15:13 13.01.2024 (обновлено: 15:28 13.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Жители Феодосии смогут присоединиться к экологической акции "Елковорот" и сдать новогодние деревья на переработку в специально организованных пунктах приема. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"С 14 января в Крыму традиционно стартует экологическая акция "Елковорот". Это возможность сдать на переработку ели, сосны, пихты. Собранные деревья будут переработаны для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также использованы в качестве мульчи", – сказано в сообщении пресс-службы.

В Феодосии новогодние деревья можно отнести в пункты приема, расположенные по адресам Назукина, 3 и Крымская, 21-Д. Еще два пункта будут работать в феодосийских поселках: в Приморском возле Дворца культуры и в Орджоникидзе по улице Ленина, 8.
Пункты приема хвойных деревьев открыты также в Севастополе. 14, 21 и 28 января с 11 до 15 часов 20 точек приема новогодних деревьев будет работать в Симферополе.
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