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"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево

"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 13.01.2024

"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево

Жители Феодосии смогут присоединиться к экологической акции "Елковорот" и сдать новогодние деревья на переработку в специально организованных пунктах приема. Об РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T15:13

2024-01-13T15:13

2024-01-13T15:28

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экология

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Жители Феодосии смогут присоединиться к экологической акции "Елковорот" и сдать новогодние деревья на переработку в специально организованных пунктах приема. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В Феодосии новогодние деревья можно отнести в пункты приема, расположенные по адресам Назукина, 3 и Крымская, 21-Д. Еще два пункта будут работать в феодосийских поселках: в Приморском возле Дворца культуры и в Орджоникидзе по улице Ленина, 8.Пункты приема хвойных деревьев открыты также в Севастополе. 14, 21 и 28 января с 11 до 15 часов 20 точек приема новогодних деревьев будет работать в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Народные приметы: когда елке в доме уже не местоСосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники

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крым, феодосия, новости крыма, симферополь, севастополь, новый год 2024, экология, животные