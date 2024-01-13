https://crimea.ria.ru/20240113/elkovorot-v-feodosii--kuda-otdat-novogodnee-derevo-1134119970.html
"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево
"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 13.01.2024
"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево
Жители Феодосии смогут присоединиться к экологической акции "Елковорот" и сдать новогодние деревья на переработку в специально организованных пунктах приема. Об РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T15:13
2024-01-13T15:13
2024-01-13T15:28
крым
феодосия
новости крыма
симферополь
севастополь
новый год 2024
экология
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133510309_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dc611ad79a168c1a52b1fa1255f9a948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Жители Феодосии смогут присоединиться к экологической акции "Елковорот" и сдать новогодние деревья на переработку в специально организованных пунктах приема. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В Феодосии новогодние деревья можно отнести в пункты приема, расположенные по адресам Назукина, 3 и Крымская, 21-Д. Еще два пункта будут работать в феодосийских поселках: в Приморском возле Дворца культуры и в Орджоникидзе по улице Ленина, 8.Пункты приема хвойных деревьев открыты также в Севастополе. 14, 21 и 28 января с 11 до 15 часов 20 точек приема новогодних деревьев будет работать в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Народные приметы: когда елке в доме уже не местоСосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
крым
феодосия
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0d/1133510309_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c35e8e01988eda8efd8eda6e32a10bbe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, новости крыма, симферополь, севастополь, новый год 2024, экология, животные
"Елковорот" в Феодосии – куда отдать новогоднее дерево
Сдать елки на переработку в Феодосии горожане могут с 14 января – мэрия
15:13 13.01.2024 (обновлено: 15:28 13.01.2024)