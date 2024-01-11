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Пункты приема новогодних елок открываются в Севастополе – адреса
Пункты приема новогодних елок открываются в Севастополе – адреса - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Пункты приема новогодних елок открываются в Севастополе – адреса
Пункты приема новогодних деревьев откроются в Севастополе с четверга, сообщает официальный канал Департамента городского хозяйства. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T08:14
2024-01-11T08:14
2024-01-11T08:14
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жкх крыма и севастополя
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Пункты приема новогодних деревьев откроются в Севастополе с четверга, сообщает официальный канал Департамента городского хозяйства.В Нахимовском районе новогодние деревья будут принимать в пунктах по улице Второй Обороны – у остановки общественного транспорта "Сады", на площади Кролевецкого - в районе кинотеатра "Моряк".В Ленинском районе пункт расположен на улице Павла Силаева возле "Славянского базара", в Гагаринском – по проспекту Героев Сталинграда, возле дома №60.Пункты приема новогодних деревьев откроются также в Симферополе, сообщала ранее пресс-служба администрации крымской столицы. 14, 21 и 28 января с 11 до 15 часов в Симферополе будет работать 20 точек приема хвойных деревьев. Читайте также на РИА Новости Крым:Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковКоммунальные итоги: в Симферополе стало меньше "новогоднего" мусораВынеси елку: куда девать новогодние деревья в Крыму
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севастополь, городская среда, жкх крыма и севастополя, жкх, новый год, елковорот, переработка мусора, крым, новости крыма
Пункты приема новогодних елок открываются в Севастополе – адреса
Пункты приема новогодних деревьев начнут работу в Севастополе с четверга – власти