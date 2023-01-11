https://crimea.ria.ru/20230111/kommunalnye-itogi-v-simferopole-stalo-menshe-novogodnego-musora-1126325571.html

Коммунальные итоги: в Симферополе стало меньше "новогоднего" мусора

Коммунальные итоги: в Симферополе стало меньше "новогоднего" мусора - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Коммунальные итоги: в Симферополе стало меньше "новогоднего" мусора

В этом году на новогодних каникулах жители крымской столицы оставили заметно меньше "праздничного" мусора, что позволило спланировать эффективную текущую... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-11T07:27

2023-01-11T07:27

2023-01-10T21:58

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В этом году на новогодних каникулах жители крымской столицы оставили заметно меньше "праздничного" мусора, что позволило спланировать эффективную текущую санитарную уборку города. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель коммунального предприятия "Город" Антон Гумен, а также озвучил главные зимние задачи.Итоги новогодней ночи"В этом году после праздников на улицах крымской столицы оказалось значительно меньше мусора. Это связано с тем, что у нас были ограничены фейерверки и салюты. Но и в остальном – ничего не поломано и чисто. Хочу поблагодарить горожан за то, что ценят город", – начал беседу глава профильной организации.По его словам, отсутствие внештатных ситуаций позволило коммунальщикам работать в плановом режиме. Каждый день в каникулы на столичные улицы выходили около 300 уборщиков, в центральной части города – в две смены. Всего в это время задействовали 70% штатной численности предприятия. Механизированную уборку чередовали с противогололедной обработкой.Столичный "Елковорот"По словам Гумена, в последние годы жители крымской столицы стали дисциплинированнее и в "елочном" вопросе: новогодние деревья после праздников почти не выкидывают в неположенных местах, и даже на контейнерных площадках оставляют все реже."Сейчас есть акция "Елковорот". Организованы специальные точки приема и сбора елей и сосен, которые горожане выносят из домов. В дальнейшем эти деревья переработают в щепу, которая в том числе используется для подсыпки в прикорневую систему зеленых насаждений. Кроме того, по статистике с каждым годом продажи живых елей снижаются, а искусственных – растут", – поясняет такую перемену гость эфира.По его словам, ежегодно симферопольцы начинают массово выносить елки после старого Нового года. Предприятие готово оперативно организовывать вывоз деревьев. При этом праздничное настроение на улицах города будет поддерживать до самого Крещения – убирать новогоднюю иллюминацию планируют после 20 января.Главные зимние задачи"Вопрос санитарии не снимается, он актуален всегда. Но однозначно зимой в приоритете противогололедная обработка, поскольку это безопасность и безаварийность. В Симферополе создано 12 маршрутов общей протяженностью более 500 км городских дорог, при том, что у нас в городе всего улиц с асфальтовым покрытием – около 800 км", – продолжает Гумен.По его словам, при получении соответствующего прогноза, коммунальные машины дежурят в разных частях города на основных транспортных развязках и, в случае необходимости, приступают к обработке дорог."Если же у нас тепло и сухо, то задействована механизированная уборка улично-дорожной сети в две смены. Всего в прошлом году мы получили 30 единиц новой техники. Половина будет задействована в санитарном содержании. В декабре поступило шесть единиц, которые сейчас на стадии оформления и также выйдут на маршруты в ближайшее время. Это две коммунально-дорожных машины и машины для перевозки мусора. Вся остальная техника уже задействована. В том числе несколько единиц, которые позволяют нам проводить содержание гравийных дорог: грейдер, тяжелый каток, трал – то, чего у нас раньше не было в принципе", – поделился руководитель "Города".Он уточнил, что грейдирование гравийных дорог Симферополя в текущем году продолжат на регулярной основе. Сейчас составляют списки улиц, работа начнется весной.Читайте также на РИА Новости Крым:Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистовНовогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусораДорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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