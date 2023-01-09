https://crimea.ria.ru/20230109/novogodnyaya-nedelya-ostavila-simferopolyu-sotni-tonn-musora-1126301867.html

Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора

Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора

В Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн мусора. Об этом сообщили в администрации крымской... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T08:24

2023-01-09T08:24

2023-01-09T08:24

крым

симферополь

общество

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн мусора. Об этом сообщили в администрации крымской столицы."В первую неделю нового года, с 1 по 7 января, экипажи МУП "Экоград" вывезли 724,3 тонны (4 823,8 м³) твердых коммунальных отходов", – говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале администрации Симферополя.Отмечается также, что в этот период коммунальщиками "была замечена тенденция у жителей города по избавлению от старой мебели". Не обошлось и без поломанных контейнеров.Ранее 8 января в администрации сообщили, что за минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на главных магистралях было израсходовано порядка 3 тонн реагента.Читайте также на РИА Новости Крым:В России "мусорную реформу" отложили еще на три года Мусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопарки Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов

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2023

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крым, симферополь, общество, городская среда, новости крыма