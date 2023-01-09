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Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора
Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора
В Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн мусора. Об этом сообщили в администрации крымской... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T08:24
2023-01-09T08:24
крым
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн мусора. Об этом сообщили в администрации крымской столицы."В первую неделю нового года, с 1 по 7 января, экипажи МУП "Экоград" вывезли 724,3 тонны (4 823,8 м³) твердых коммунальных отходов", – говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале администрации Симферополя.Отмечается также, что в этот период коммунальщиками "была замечена тенденция у жителей города по избавлению от старой мебели". Не обошлось и без поломанных контейнеров.Ранее 8 января в администрации сообщили, что за минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на главных магистралях было израсходовано порядка 3 тонн реагента.Читайте также на РИА Новости Крым:В России "мусорную реформу" отложили еще на три года Мусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопарки Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов
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крым, симферополь, общество, городская среда, новости крыма
Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора

Более 700 тонн мусора вывезли коммунальщики Симферополя за неделю новогодних каникул

08:24 09.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБолее 700 тонн мусора вывезли коммунальщики Симферополя за неделю новогодних каникул
Более 700 тонн мусора вывезли коммунальщики Симферополя за неделю новогодних каникул - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе за неделю новогодних каникул сотрудники коммунального предприятия вывезли более 700 тонн мусора. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В первую неделю нового года, с 1 по 7 января, экипажи МУП "Экоград" вывезли 724,3 тонны (4 823,8 м³) твердых коммунальных отходов", – говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале администрации Симферополя.
Отмечается также, что в этот период коммунальщиками "была замечена тенденция у жителей города по избавлению от старой мебели". Не обошлось и без поломанных контейнеров.
Ранее 8 января в администрации сообщили, что за минувшую ночь в Симферополе на борьбу с гололедом на главных магистралях было израсходовано порядка 3 тонн реагента.
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