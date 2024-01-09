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Народные приметы: когда елке в доме уже не место

Народные приметы: когда елке в доме уже не место - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Народные приметы: когда елке в доме уже не место

Споры о том, когда пора выносить елку, порой приводят к нешуточным баталиям между домашними. Одни убеждены, что новогоднее дерево следует убрать сразу же после... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T06:53

2024-01-09T06:53

2024-01-09T06:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Споры о том, когда пора выносить елку, порой приводят к нешуточным баталиям между домашними. Одни убеждены, что новогоднее дерево следует убрать сразу же после праздника, другие выносят из дома зеленую (часто уже желтую) красавицу ближе к 8 марта. На самом деле единых правил на этот счет не существует, однако есть рекомендации, которыми с РИА Новости Крым поделилась исследователь народных практик Вероника Белозерова.Если же семи дней вам недостаточно, чтобы насладиться нарядным видом новогодней елочки, оставьте ее в квартире еще на несколько дней, но обязательно выносите, пока она не осыпалась и не пожелтела."Потому что любое увядание в доме несет плохую энергетику. Кроме того, раздевая елку, ее нужно поблагодарить, и лучше не выкидывать на свалку - нельзя выкидывать на свалку то, что приносило радость, это тоже уводит удачу из дома. Лучше отнесите дерево в специальный пункт", - советует собеседница агентства.Кроме того она рекомендует фиксировать неожиданные события каждого дня, начиная с 7 января и до 18-го включительно."Например, 7 числа опоздала на автобус, 8-го - бабушка разбила чашку, 9 числа нагрянули гости. Такие вещи нужно записывать. Потому что 7-е число отвечает за январь, 8-е - за февраль, 9-е - за март и так далее. 18-е получается декабрь. Это знаки и приметы, что будет в каждом из месяцев. Однако я предлагаю заранее настраиваться, что знаки только добрые, а приметы - на удачу. Все к добру", - говорит Белозерова.Читайте также на РИА Новости Крым:Елки в подземельях: как встречали Новый год в военном Крыму и СевастополеВ Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздниковГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, совет эксперта, вероника белозерова, крым, новости крыма, новый год 2024