https://crimea.ria.ru/20240112/russkie-soldaty-na-ukraine-pobedili-uzhe-tri-armii--na-podkhode-chetvertaya-1134129850.html

Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая

Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая

Если учитывать объемы потерь ВСУ и волнообразные поставки вооружения Западом, то армия России в зоне спецоперации уже разгромила три украинские армии. Новый... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T06:04

2024-01-12T06:04

2024-01-12T06:04

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Если учитывать объемы потерь ВСУ и волнообразные поставки вооружения Западом, то армия России в зоне спецоперации уже разгромила три украинские армии. Новый закон о мобилизации, который пытаются пролоббировать в Раде, – это формирование четвертой. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.По его мнению, этому уже четвертому составу украинской армии необходимы новые люди, которых должен дать закон об ужесточении мобилизации. Принятие этого законопроекта всячески тормозят народные депутаты – представители почти всех украинских политических сил. Они опасаются, что новый закон может вызвать революцию на Украине.11 января на закрытом заседании комитета Верховной Рады с участием главкома ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Украины Рустема Умерова рассматривался законопроект №10378 об усилении мер по мобилизации. По итогам обсуждения он был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.Читайте также на РИА Новости Крым:Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофуУкраинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240111/mobilizatsiya-vmesto-kofe-v-yalte-ekspert-o-provale-planov-po-zakhvatu-kryma-1134130911.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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