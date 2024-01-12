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Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая
Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая
Если учитывать объемы потерь ВСУ и волнообразные поставки вооружения Западом, то армия России в зоне спецоперации уже разгромила три украинские армии. Новый... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T06:04
2024-01-12T06:04
армия и флот
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мобилизация на украине
рустем умеров
валерий залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Если учитывать объемы потерь ВСУ и волнообразные поставки вооружения Западом, то армия России в зоне спецоперации уже разгромила три украинские армии. Новый закон о мобилизации, который пытаются пролоббировать в Раде, – это формирование четвертой. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.По его мнению, этому уже четвертому составу украинской армии необходимы новые люди, которых должен дать закон об ужесточении мобилизации. Принятие этого законопроекта всячески тормозят народные депутаты – представители почти всех украинских политических сил. Они опасаются, что новый закон может вызвать революцию на Украине.11 января на закрытом заседании комитета Верховной Рады с участием главкома ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Украины Рустема Умерова рассматривался законопроект №10378 об усилении мер по мобилизации. По итогам обсуждения он был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.Читайте также на РИА Новости Крым:Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофуУкраинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУ
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армия и флот, андрей суздальцев, украина, мобилизация на украине, рустем умеров, валерий залужный, верховная рада украины, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, мнения
Русские солдаты на Украине победили уже три армии – на подходе четвертая

Закон о мобилизации на Украине фактически создает новую армию вместо уничтоженной: эксперт

06:04 12.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Если учитывать объемы потерь ВСУ и волнообразные поставки вооружения Западом, то армия России в зоне спецоперации уже разгромила три украинские армии. Новый закон о мобилизации, который пытаются пролоббировать в Раде, – это формирование четвертой. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.

"Первую армию ВСУ советского образца мы разгромили весной 2022 года, а вторая просто истощилась в боях с нами в декабре того же 2022-го. Третья армия, по сути, была составлена к маю 2023 года, и она своими костьми легла в контрнаступлении. Сейчас идет формирование четвертой. И для нее нужны техника, снаряжение, деньги, которые задерживаются", – говорит эксперт.

По его мнению, этому уже четвертому составу украинской армии необходимы новые люди, которых должен дать закон об ужесточении мобилизации. Принятие этого законопроекта всячески тормозят народные депутаты – представители почти всех украинских политических сил. Они опасаются, что новый закон может вызвать революцию на Украине.

"Но даже если Верховная Рада пропустит закон и на Украине начнут грести в армию всех людей – стариков, больных, сумасшедших, беременных женщин – что им дать в руки, чем вооружить? То есть вся эта процедура идет с оглядкой на Вашингтон. Даст ли США новую технику, прилетят ли наконец самолеты F-16, которых так ждут ВСУ. Если этого не будет, то и нет смысла забирать людей. Вот в чем дело", – поясняет эксперт.

11 января на закрытом заседании комитета Верховной Рады с участием главкома ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Украины Рустема Умерова рассматривался законопроект №10378 об усилении мер по мобилизации. По итогам обсуждения он был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.
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