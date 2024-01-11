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Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны

Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны

Армия России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T14:26

2024-01-11T14:26

2024-01-11T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, за сутки российские силы ПВО сбили 29 вражеских беспилотников возле Белогоровки и Верхнекаменки Луганской Народной Республики, а также Марьинки, Спорного Донецкой Народной Республики, Каменки-Днепровской Запорожской области, Казачьих Лагерей и Алешек Херсонской области. Также был перехвачен один реактивный снаряд HIMARS.Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили два украинских цеха сборки беспилотных летательных аппаратов.Во вторник средствами российской противовоздушной обороны были перехвачены 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 900 боевиков и 4 танка за сутки: ВСУ несут значительные потериГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружииУничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область