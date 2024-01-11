https://crimea.ria.ru/20240111/unichtozheny-dva-sklada-s-boepripasami-vsu--minoborony-1134118838.html
Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны
Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны
Армия России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T14:26
2024-01-11T14:26
2024-01-11T14:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/12/1127066979_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_9ab2242c5671c70133846a90be90df9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, за сутки российские силы ПВО сбили 29 вражеских беспилотников возле Белогоровки и Верхнекаменки Луганской Народной Республики, а также Марьинки, Спорного Донецкой Народной Республики, Каменки-Днепровской Запорожской области, Казачьих Лагерей и Алешек Херсонской области. Также был перехвачен один реактивный снаряд HIMARS.Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили два украинских цеха сборки беспилотных летательных аппаратов.Во вторник средствами российской противовоздушной обороны были перехвачены 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 900 боевиков и 4 танка за сутки: ВСУ несут значительные потериГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружииУничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/12/1127066979_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_399812da63d7fb675e292b7338cb37b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область
Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны
ВС России поразили два склада с боеприпасами украинских боевиков за сутки
14:26 11.01.2024 (обновлено: 14:27 11.01.2024)