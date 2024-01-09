https://crimea.ria.ru/20240109/glavnye-novosti-kryma-9-yanvarya-1134067315.html

Главные новости Крыма: 9 января

Главные новости Крыма: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Главные новости Крыма: 9 января

В Крыму назначен новый министр промышленной политики. Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма. В Севастополе растет экономика и снижается... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T23:05

2024-01-09T23:05

2024-01-09T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму назначен новый министр промышленной политики. Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма. В Севастополе растет экономика и снижается безработица. В Крыму похолодало и выпал снег. У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый министр в КрымуНовым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Ранее он занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов поручил новому министру до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений.Выплаты компенсаций после штормаРабота по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года в Крыму продолжается и завершится до 15 февраля, сообщил во вторник глава региона Сергей Аксенов. Всего заявления подали порядка 495 тысяч крымчан. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате.Экономика СевастополяОбъем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года - рост составил порядка 10-15 млрд рублей год к году. Кроме того, на сегодня в городе наблюдается самая низкая в стране безработица: всего 2,6%, что значительно ниже даже среднероссийских показателей, заявил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, к Севастополю продолжают проявлять интерес инвесторы: по итогам года побит рекорд – 90 миллиардов инвестиций. В планах возрождение рыбзавода "Атлантика". Перезапуск завода, по словам губернатора, обеспечит заказами многочисленные судостроительные предприятия города, так как для его работы потребуются большие корабли-рефрижераторы и морские заводы. Похолодание в КрымуВ ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, которые перешли в мокрый снег. Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе, где из-за непогоды возникли перебои с электричеством, закрылись некоторе школы и сады, остановились автобусы. Специалисты "Крымавтодора" в ночь на 9 января израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия в связи с резким похолоданием и осадками. Службы "Крымавтодора" находятся в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.Рождение львятУ пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, в ночь на Рождество родились двое детенышей, рассказал во вторник директор парка Олег Зубков. Львята крепкие, сильные, очень бойкие, прекрасно себя чувствуют. Это уже четвертая львица, которая принесла потомство от мариупольского льва Самсона.

https://crimea.ria.ru/20240109/feykovye-stranitsy-ria-novosti-krym-poyavilis-v-seti-1134065292.html

https://crimea.ria.ru/20240109/ukrainskaya-propaganda-razgonyaet-novye-feyki-pro-sevastopol-1134066377.html

https://crimea.ria.ru/20240109/ekstrennoe-preduprezhdenie-snezhnaya-burya-s-grozoy-i-morozom-idet-na-kuban-1134062358.html

https://crimea.ria.ru/20240109/monitoring-tsen-na-prodovolstvennye-tovary-provedut-v-krymu-1134064158.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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