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Главные новости Крыма: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Главные новости Крыма: 9 января
Главные новости Крыма: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Главные новости Крыма: 9 января
В Крыму назначен новый министр промышленной политики. Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма. В Севастополе растет экономика и снижается... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T23:05
2024-01-09T23:05
главное за день
крым
сергей аксенов
олег зубков
экономика
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
анушаван агаджанян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму назначен новый министр промышленной политики. Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма. В Севастополе растет экономика и снижается безработица. В Крыму похолодало и выпал снег. У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый министр в КрымуНовым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Ранее он занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов поручил новому министру до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений.Выплаты компенсаций после штормаРабота по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года в Крыму продолжается и завершится до 15 февраля, сообщил во вторник глава региона Сергей Аксенов. Всего заявления подали порядка 495 тысяч крымчан. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате.Экономика СевастополяОбъем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года - рост составил порядка 10-15 млрд рублей год к году. Кроме того, на сегодня в городе наблюдается самая низкая в стране безработица: всего 2,6%, что значительно ниже даже среднероссийских показателей, заявил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, к Севастополю продолжают проявлять интерес инвесторы: по итогам года побит рекорд – 90 миллиардов инвестиций. В планах возрождение рыбзавода "Атлантика". Перезапуск завода, по словам губернатора, обеспечит заказами многочисленные судостроительные предприятия города, так как для его работы потребуются большие корабли-рефрижераторы и морские заводы. Похолодание в КрымуВ ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, которые перешли в мокрый снег. Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе, где из-за непогоды возникли перебои с электричеством, закрылись некоторе школы и сады, остановились автобусы. Специалисты "Крымавтодора" в ночь на 9 января израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия в связи с резким похолоданием и осадками. Службы "Крымавтодора" находятся в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.Рождение львятУ пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, в ночь на Рождество родились двое детенышей, рассказал во вторник директор парка Олег Зубков. Львята крепкие, сильные, очень бойкие, прекрасно себя чувствуют. Это уже четвертая львица, которая принесла потомство от мариупольского льва Самсона.
https://crimea.ria.ru/20240109/feykovye-stranitsy-ria-novosti-krym-poyavilis-v-seti-1134065292.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, крым, сергей аксенов, олег зубков, экономика, севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, анушаван агаджанян, минпром крыма
Главные новости Крыма: 9 января

Главные события в Крыму во вторник,9 января

23:05 09.01.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Крыму назначен новый министр промышленной политики. Когда завершат выплаты компенсаций пострадавшим от шторма. В Севастополе растет экономика и снижается безработица. В Крыму похолодало и выпал снег. У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новый министр в Крыму

Новым министром промышленной политики Крыма назначен Анушаван Агаджанян. Ранее он занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов поручил новому министру до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений.
Недостоверная информация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
18:22
Фейковые страницы РИА Новости Крым появились в сети

Выплаты компенсаций после шторма

Работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года в Крыму продолжается и завершится до 15 февраля, сообщил во вторник глава региона Сергей Аксенов. Всего заявления подали порядка 495 тысяч крымчан. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате.

Экономика Севастополя

Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года - рост составил порядка 10-15 млрд рублей год к году.
Кроме того, на сегодня в городе наблюдается самая низкая в стране безработица: всего 2,6%, что значительно ниже даже среднероссийских показателей, заявил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, к Севастополю продолжают проявлять интерес инвесторы: по итогам года побит рекорд – 90 миллиардов инвестиций. В планах возрождение рыбзавода "Атлантика". Перезапуск завода, по словам губернатора, обеспечит заказами многочисленные судостроительные предприятия города, так как для его работы потребуются большие корабли-рефрижераторы и морские заводы.
Развожаев сообщил о распространенных в Севастополе ложных объявлениях
18:46
Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь

Похолодание в Крыму

В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, которые перешли в мокрый снег. Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе, где из-за непогоды возникли перебои с электричеством, закрылись некоторе школы и сады, остановились автобусы. Специалисты "Крымавтодора" в ночь на 9 января израсходовали 1600 тонн противогололедных материалов и 220 кубометров соляных растворов для обработки дорожного покрытия в связи с резким похолоданием и осадками. Службы "Крымавтодора" находятся в полной готовности, мониторинг за состоянием дорог в регионе ведется круглосуточно.
Снег - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
19:01
Экстренное предупреждение: снежная буря с грозой и морозом идет на Кубань

Рождение львят

У пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, в ночь на Рождество родились двое детенышей, рассказал во вторник директор парка Олег Зубков. Львята крепкие, сильные, очень бойкие, прекрасно себя чувствуют. Это уже четвертая львица, которая принесла потомство от мариупольского льва Самсона.
Анушаван Агаджанян и Сергей Аксенов
17:35
В Крыму проведут мониторинг цен на продовольственные товары
 
Главное за деньКрымСергей АксеновОлег ЗубковЭкономикаСевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаАнушаван АгаджанянМинпром Крыма
 
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23:15Главное за день: 9 января
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19:52Метель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделе
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