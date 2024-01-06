Рейтинг@Mail.ru
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240106/vzryvy-progremeli-v-kharkove-i-khersone-1134019028.html
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T12:20
2024-01-06T12:24
украина
новости сво
новости
херсон
харьков
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133722561_185:49:1277:664_1920x0_80_0_0_c5fd3bd94fbf30f60a00053732551110.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Херсоне раздаются взрывы", - написал в своемTelegram-канале глава Херсонской ВГА Роман Мрочко. По меньшей мере два взрыва прогремели также в Харьковской области, сообщило украинское издание "Общественное". В соответствии с данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 10.23 по московскому времени, после чего распространилась на всю территорию страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.5 января взрывы прозвучали в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово, пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде. Читайте также на РИА Новости Крым: Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты В городах Украины ночью прогремели взрывы Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
https://crimea.ria.ru/20240105/massirovannye-udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukraine-chto-porazheno-1134003899.html
украина
херсон
харьков
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133722561_183:0:1280:823_1920x0_80_0_0_647631c63e22381212f9dff023a6aca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости сво, новости, херсон, харьков, харьковская область
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

В Харькове и Херсоне прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги на Украине

12:20 06.01.2024 (обновлено: 12:24 06.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
"В Херсоне раздаются взрывы", - написал в своемTelegram-канале глава Херсонской ВГА Роман Мрочко.
По меньшей мере два взрыва прогремели также в Харьковской области, сообщило украинское издание "Общественное".
В соответствии с данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 10.23 по московскому времени, после чего распространилась на всю территорию страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
5 января взрывы прозвучали в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово, пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты
В городах Украины ночью прогремели взрывы
Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Вчера, 14:22
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
 
УкраинаНовости СВОНовостиХерсонХарьковХарьковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Украинский Ми-8 сбили в Херсонской области
13:10Крым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку Путина
12:30Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено
12:20Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
11:37В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
11:12Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью
10:52Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
10:39На благоустройство сельских территорий добавят денег
10:24Как архитектор Душкин построил "ворота в Крым"
09:56Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов
09:25Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницах
08:45110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии
08:26Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
08:05В Роскосмосе создают космический корабль будущего
07:36Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
07:10Победа жизни над смертью: ученый рассказал, как появилось Рождество
06:21Ночью над Крымом сбили четыре украинские ракеты
01:18Крымский мост открыт
00:18Крымский мост закрыт
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
Лента новостейМолния