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Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T12:20
2024-01-06T12:20
2024-01-06T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Херсоне раздаются взрывы", - написал в своемTelegram-канале глава Херсонской ВГА Роман Мрочко. По меньшей мере два взрыва прогремели также в Харьковской области, сообщило украинское издание "Общественное". В соответствии с данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 10.23 по московскому времени, после чего распространилась на всю территорию страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.5 января взрывы прозвучали в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово, пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде. Читайте также на РИА Новости Крым: Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты В городах Украины ночью прогремели взрывы Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
https://crimea.ria.ru/20240105/massirovannye-udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukraine-chto-porazheno-1134003899.html
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Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
В Харькове и Херсоне прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги на Украине
12:20 06.01.2024 (обновлено: 12:24 06.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
"В Херсоне раздаются взрывы", - написал в своемTelegram-канале глава Херсонской ВГА Роман Мрочко.
По меньшей мере два взрыва прогремели также в Харьковской области, сообщило украинское издание "Общественное".
В соответствии с данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 10.23 по московскому времени, после чего распространилась на всю территорию страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
5 января взрывы прозвучали
в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово, пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде.
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