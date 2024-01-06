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Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T12:20

2024-01-06T12:20

2024-01-06T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В подконтрольных Киеву Харькове и Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Херсоне раздаются взрывы", - написал в своемTelegram-канале глава Херсонской ВГА Роман Мрочко. По меньшей мере два взрыва прогремели также в Харьковской области, сообщило украинское издание "Общественное". В соответствии с данными онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 10.23 по московскому времени, после чего распространилась на всю территорию страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.5 января взрывы прозвучали в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово, пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде. Читайте также на РИА Новости Крым: Взрывы в Кировоградской области Украины: повреждены энергообъекты В городах Украины ночью прогремели взрывы Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно

https://crimea.ria.ru/20240105/massirovannye-udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukraine-chto-porazheno-1134003899.html

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украина, новости сво, новости, херсон, харьков, харьковская область