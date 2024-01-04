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Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки
Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки
Бойцы Вооруженных сил России на Запорожском направлении в зоне СВО впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом со ссылкой на командира танкового... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T11:33
2024-01-04T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России на Запорожском направлении в зоне СВО впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом со ссылкой на командира танкового подразделения ВС РФ пишет РИА Новости.Танк оснащен новой системой связи, которая обеспечивает надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, отметил военный.Машина оснащена дополнительными модулями бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ. А проходимость нового танка Т-80БВМ превосходит другие современные танки, в том числе и Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу
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новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), запорожская область, армия и флот, оружие, вооруженные силы россии
Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки
ВС России на Запорожской направлении впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ
11:33 04.01.2024 (обновлено: 11:36 04.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России на Запорожском направлении в зоне СВО впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом со ссылкой на командира танкового подразделения ВС РФ пишет РИА Новости.
Танк оснащен новой системой связи, которая обеспечивает надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, отметил военный.
"Мы получили принципиально новую машину. У нее система связи не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", - рассказал журналистам командир танкового подразделения.
Машина оснащена дополнительными модулями бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ. А проходимость нового танка Т-80БВМ превосходит другие современные танки, в том числе и Leopard.
"Допустим, те же Leopard тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и вести работу по вражеским окопам и блиндажам, не замедляя темп", - подчеркнул Николай.
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