https://crimea.ria.ru/20240104/ne-boyatsya-slyakoti-i-popadaniya-dronov-vs-rf-poluchili-obnovlennye-tanki-1133979740.html

Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки

Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки

Бойцы Вооруженных сил России на Запорожском направлении в зоне СВО впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом со ссылкой на командира танкового... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T11:33

2024-01-04T11:33

2024-01-04T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России на Запорожском направлении в зоне СВО впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом со ссылкой на командира танкового подразделения ВС РФ пишет РИА Новости.Танк оснащен новой системой связи, которая обеспечивает надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, отметил военный.Машина оснащена дополнительными модулями бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ. А проходимость нового танка Т-80БВМ превосходит другие современные танки, в том числе и Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – Шойгу

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новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), запорожская область, армия и флот, оружие, вооруженные силы россии