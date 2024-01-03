https://crimea.ria.ru/20240103/proezda-po-krymskomu-mostu-zhdut-959-avtomobiley-1133972950.html

Проезда по Крымскому мосту ждут 959 автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ждут 959 автомобилей - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Проезда по Крымскому мосту ждут 959 автомобилей

За час очередь перед Крымским мостом выросла на 200 машин. Сейчас досмотра со стороны Керчи и Тамани ожидают 959 автомобилей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T17:25

2024-01-03T17:25

2024-01-03T17:25

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. За час очередь перед Крымским мостом выросла на 200 машин. Сейчас досмотра со стороны Керчи и Тамани ожидают 959 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее в очереди у досмотровых пунктов находились 770 автомобилей. Очередь начала расти в среду утром. Сначала со стороны Тамани ожидали 80 машин, а из Крыма выезд был свободен, затем в течение нескольких часов пробка выросла в несколько раз. К 13:00 проезда ожидали уже 511 машин, спустя час их число превысило 650.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

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тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, новости крыма, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество