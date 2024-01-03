Проезда по Крымскому мосту ждут 959 автомобилей
Перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани скопилось 959 машин
© РИА Новости КрымВъезд на досмотровый комплекс перед Крымским мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. За час очередь перед Крымским мостом выросла на 200 машин. Сейчас досмотра со стороны Керчи и Тамани ожидают 959 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 272 транспортных средств, ожидание около часа. Со стороны Керчи стоят 687 машин, время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Часом ранее в очереди у досмотровых пунктов находились 770 автомобилей. Очередь начала расти в среду утром. Сначала со стороны Тамани ожидали 80 машин, а из Крыма выезд был свободен, затем в течение нескольких часов пробка выросла в несколько раз. К 13:00 проезда ожидали уже 511 машин, спустя час их число превысило 650.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.