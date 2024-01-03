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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 03.01.2024
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом растет очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T11:06
2024-01-03T11:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
тамань
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом растет очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд со стороны Керчи свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, тамань, керчь, краснодарский край, общество, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

80 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

11:06 03.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом растет очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Проезд со стороны Керчи свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.
Утром в среду движение автомобилей по мостовому переходу ограничивали на полчаса.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаТаманьКерчьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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